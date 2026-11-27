La noche de este viernes 27 de noviembre marca una nueva jornada de expectativa financiera en Colombia con la ejecución del sorteo ordinario de la Lotería de Risaralda. Miles de jugadores en todo el territorio nacional tienen puestos sus ojos en las balotas, buscando convertir una apuesta tradicional en un respaldo económico sustancial antes del cierre del año, al tiempo que sus compras sostienen el presupuesto de la red hospitalaria pública del departamento.

¿Cómo se participa y qué ofrece el plan de premios?

La dinámica de este sorteo se sustenta en un sistema mecánico y neumático de extracción aleatoria. Para obtener el galardón principal, el apostador debe acertar de manera exacta una combinación de cuatro cifras (comprendidas entre el 0000 y el 9999) acompañada de una serie de tres dígitos. Los jugadores pueden adquirir el billete completo —integrado por tres fracciones— o comprar fracciones individuales en la red de loteros tradicionales, puntos multiservicios autorizados (como Apostar o SuRed) y plataformas digitales avaladas por Coljuegos.

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En cuanto a la capacidad de premiación, la entidad mantiene en juego una bolsa global que supera los $14.400 millones de pesos. La estructura financiera está diseñada para distribuir el capital en distintos niveles de acierto:



Premio Mayor: un acumulado principal de $2.333 millones de pesos para el billete completo.

un acumulado principal de para el billete completo. Premios Secos: una robusta escala de más de veinte secos principales, encabezados por incentivos de $300 millones , $200 millones y $150 millones de pesos , seguidos por premios intermedios de $45, $40 y $30 millones.

una robusta escala de más de veinte secos principales, encabezados por incentivos de , y , seguidos por premios intermedios de $45, $40 y $30 millones. Aproximaciones: miles de pagos adicionales para quienes acierten las tres primeras cifras, las tres últimas, las dos primeras o el número mayor invertido, aplicando tanto con serie como sin serie.

Sorteo del viernes 27 de noviembre de 2026

A continuación, se habilitará el registro oficial de las combinaciones ganadoras tan pronto concluya el acto de balotaje a las 11:00 p. m. y la mesa de delegados certifique la transparencia del escrutinio:



PREMIO MAYOR ($2.333 millones): pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Serie: pendiente de publicación.

Pasos legales y tributarios para reclamar un premio

En el evento de resultar favorecido durante esta jornada del 27 de noviembre, el proceso de liquidación y entrega del dinero está estrictamente regulado por la legislación colombiana de juegos de suerte y azar:

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Verificación y estado del documento: el billete o fracción física es un título valor al portador. Para ser válido, debe conservarse intacto, sin enmendaduras, tachaduras ni daños que impidan leer los códigos de seguridad. Cobro de cuantías menores: los aciertos correspondientes a aproximaciones o secos de baja denominación pueden hacerse efectivos directamente con su lotero de confianza o en las agencias distribuidoras autorizadas en todo el país. Radicación de premios mayores: si el monto ganado corresponde al Premio Mayor o a los secos de alta escala, el beneficiario debe presentarse en la sede administrativa de la Lotería de Risaralda en Pereira (Calle 19 # 7-53). Allí deberá presentar el billete original, su cédula de ciudadanía original y una copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT). Deducciones de ley: conforme al Estatuto Tributario vigente en 2026, todo premio que supere los topes mínimos exentos está sujeto a una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, sumado a los descuentos de ley destinados al fortalecimiento del sistema de salud pública.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.