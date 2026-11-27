La jornada de los juegos de azar en Colombia vive una de sus noches más esperadas de este mes al entregar los resultados de tres de los sorteos más tradicionales y convocantes del territorio nacional. Las loterías de Medellín, Santander y Risaralda juegan sus cartas este viernes 27 de noviembre para distribuir miles de millones de pesos en premios y continuar fortaleciendo el financiamiento del sector salud, destino constitucional de las rentas monopolísticas de estos juegos.

Resultados oficiales del viernes 27 de noviembre de 2026

Los números ganadores de los premios mayores y sus respectivas series se detallarán a continuación una vez se publiquen los resultados oficiales de cada sorteo.

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Lotería de Medellín

Premio Mayor (16.000 millones de pesos): pendiente de publicación.

Serie: pendiente.

Lotería de Santander

Premio Mayor (7.200 millones de pesos): pendiente de publicación.

Serie: pendiente.

Lotería de Risaralda

Premio Mayor (1.400 millones de pesos): pendiente de publicación.

Serie: pendiente.

Funcionamiento, costos y planes de premios

El sistema de lotería tradicional en Colombia opera mediante la extracción mecánica de esferas numeradas de diferentes balotas, garantizando la transparencia bajo la supervisión de las entidades encargadas de vigilar los juegos de suerte y azar. Cada entidad territorial cuenta con especificaciones financieras claras respecto al costo de su boletería y la distribución de sus bolsas de premios.



Lotería de Medellín

Esta lotería ostenta uno de los premios mayores más robustos del mercado ordinario en el país. El billete completo tiene un costo comercial de 21.000 pesos, dividido habitualmente en tres fracciones físicas o electrónicas, con un valor de 7.000 pesos por fracción. Su plan de premios principal se distribuye de la siguiente manera:



Premio Mayor: 16.000 millones de pesos.

Premios Secos: Destacan un seco de 1.000 millones de pesos, un seco de 700 millones de pesos y múltiples aproximaciones menores con y sin serie que van desde los 10 millones hasta los 100 millones de pesos.

Lotería de Santander

El tradicional sorteo del nororiente colombiano comercializa su billete completo por un valor de 18.000 pesos, dividido estructuralmente en tres fracciones de 6.000 pesos cada una. El plan de incentivos económicos vigente contempla:

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Premio Mayor: 7.200 millones de pesos.

Premios Secos: Incluye un seco principal de 1.000 millones de pesos, dos secos de 500 millones de pesos y una escala de secos menores de 100 millones, 50 millones, 20 millones y 10 millones de pesos.

Lotería de Risaralda

Reconocida por su arraigo en el Eje Cafetero, ofrece una de las opciones más accesibles para el público general. El billete completo tiene un costo de 12.000 pesos, compuesto por fracciones individuales que se venden a 4.000 pesos cada una. Su estructura de retribución económica se organiza de la siguiente forma:

Premio Mayor: 1.400 millones de pesos.

Premios Secos: Cuenta con secos especiales denominados comercialmente (como el 'Seco compra auto' de 45 millones o los 'Secos pal negocio' de 40 millones), complementados por el sistema de aproximaciones 'Escalera Millonaria'.

Guía para la adquisición y reclamación de premios

Para participar en cualquiera de estas tres opciones, los ciudadanos mayores de edad pueden acudir a las redes de loteros independientes debidamente uniformados o a través de puntos de distribución autorizados como las redes de apuestas permanentes (Gana, Paga Todo, SuRed, entre otros). Asimismo, los portales web oficiales de cada lotería permiten la compra virtual de fracciones electrónicas seguras.

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En caso de resultar favorecido con alguna aproximación o premio mayor, el proceso de cobro se determina según el monto del dinero obtenido:

Premios menores (aproximaciones y secos de baja denominación): Pueden ser cobrados directamente a través del lotero de confianza o en las agencias distribuidoras autorizadas de la respectiva ciudad.

Pueden ser cobrados directamente a través del lotero de confianza o en las agencias distribuidoras autorizadas de la respectiva ciudad. Premios mayores o secos principales: El ciudadano debe presentarse directamente en las oficinas administrativas de la lotería correspondiente (en Medellín, Bucaramanga o Pereira). Es requisito indispensable presentar el billete o fracción física original en perfecto estado (sin tachaduras ni enmendaduras) o el comprobante impreso de la compra digital, acompañado del documento de identidad original.

De acuerdo con el Estatuto Tributario de Colombia, a los premios de lotería que estén sujetos a retención se les aplica el descuento correspondiente por concepto de ganancia ocasional, además de los gravámenes que correspondan según la región.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.