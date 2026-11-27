La Lotería de Santander celebró este viernes 27 de noviembre de 2026 su más reciente sorteo semanal, un evento seguido por miles de jugadores en Colombia debido a la millonaria bolsa de premios que ofrece esta tradicional lotería con sede en Bucaramanga. El sorteo se realizó a las 11:00 de la noche y fue transmitido en directo por el canal regional TRO. En esta oportunidad, los apostadores estuvieron atentos al resultado del premio mayor y a los diferentes secos incluidos en el plan de premios, que supera los $27.000 millones.



Resultado de la Lotería de Santander del 27 de noviembre de 2026

Estos fueron los resultados del sorteo de este viernes del premio mayor de la Lotería de Santander:



Número ganador:

Serie:

Los jugadores también pueden consultar el listado completo de secos y aproximaciones a través de los canales oficiales y distribuidores autorizados de la lotería.

Plan de premios de la Lotería de Santander

Uno de los principales atractivos de la Lotería de Santander es su robusto esquema de premios, el cual reparte miles de millones de pesos entre los apostadores favorecidos. La entidad informa que actualmente cuenta con una bolsa superior a los $27.600 millones en premios. El plan de premios vigente incluye:



1 premio mayor de $6.500 millones.

1 seco de $700 millones.

2 secos de $500 millones cada uno.

3 secos de $300 millones cada uno.

4 secos de $200 millones cada uno.

7 secos de $100 millones.

7 secos de $50 millones.

10 secos de $20 millones.

15 secos de $10 millones.

20 secos de $5 millones.

Secos del sorteo del 27 de noviembre de 2026

Además del premio mayor, los apostadores esperan cada semana la publicación de los secos millonarios, ya que representan una importante alternativa para quienes no logran acertar el número principal. En el sorteo de este 27 de noviembre se entregaron secos por valores de $700 millones, $500 millones, $300 millones, $200 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones, $10 millones y $5 millones, de acuerdo con el plan oficial de premios de la entidad.



¿Cuánto cuesta un billete de la Lotería de Santander?

La comercialización de la Lotería de Santander se realiza a través de su red oficial de distribuidores y vendedores autorizados. Aunque la información pública consultada para este sorteo no especifica el valor actualizado del billete, los jugadores pueden adquirirlo mediante los canales autorizados de venta física y electrónica. Antes de comprar, se recomienda verificar que el vendedor esté acreditado oficialmente por la lotería.



¿Dónde comprar la Lotería de Santander?

Los billetes pueden adquirirse en diferentes puntos autorizados del país:



Loteros autorizados identificados con carné oficial.

Máquinas de venta de chance de LotiColombia.

Puntos de la red PagaTodo.

Oficinas de Efecty.

Puntos de atención de Codesa.

Red de distribuidores LOTTORENT.

Estos canales permiten adquirir el billete de manera segura y participar en los sorteos semanales de la lotería.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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