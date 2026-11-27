La Lotería de Medellín realizó este viernes 27 de noviembre de 2026 su tradicional sorteo semanal, uno de los más esperados por los apostadores colombianos debido a que actualmente ofrece un premio mayor de $16.000 millones y un plan de premios que supera los $42.000 millones. El sorteo de esta noche correspondió al número 4863 y se llevó a cabo a las 11:00 p. m., como es habitual cada viernes.

Miles de jugadores en todo el país siguieron la transmisión para conocer si su billete o fracción resultó favorecido con alguno de los premios mayores, secos o aproximaciones que hacen parte del esquema de premios de esta tradicional lotería.



Resultado de la Lotería de Medellín del 27 de noviembre de 2026

Estos fueron los resultados del sorteo 4863 del premio mayor de la Lotería de Medellín:



Número:

Serie:

Los apostadores también podrán consultar los resultados completos de los premios secos y aproximaciones a través de los canales oficiales de la lotería y sus distribuidores autorizados.



Premios secos de la Lotería de Medellín

Además del premio mayor, la lotería cuenta con uno de los planes de premios más robustos del país, compuesto por varias categorías de secos.



Súper secos

2 premios secos de $1.000 millones.

Secos especiales

2 secos de $700 millones.

2 secos de $500 millones.

Secos adicionales

6 secos de $100 millones.

7 secos de $50 millones.

10 secos de $20 millones.

15 secos de $10 millones.

Este esquema convierte a la Lotería de Medellín en una de las loterías con mayor cantidad de oportunidades de ganar en Colombia.



Plan de premios completo supera los $42.000 millones

El plan de premios vigente tiene una bolsa total superior a los $42.000 millones, incluyendo el premio mayor, los secos y el pago de aproximaciones. Además, la lotería opera con un total de 500 series, un aspecto clave para comprender cómo se distribuyen los premios en cada sorteo. Las aproximaciones permiten premiar billetes cercanos al número ganador, aumentando las posibilidades de obtener algún reconocimiento económico incluso sin acertar completamente el premio mayor.



¿Cuánto cuesta jugar la Lotería de Medellín?

Uno de los aspectos más consultados por los apostadores es el valor del billete. Actualmente los precios oficiales son los siguientes:



Billete completo: $21.000.

Fracción tradicional: $7.000 (tres fracciones por billete).

Fracción bifraccional: $10.500 (dos fracciones por billete).

Gracias a estas opciones, los jugadores pueden participar con diferentes niveles de inversión según su presupuesto.



¿Dónde comprar la Lotería de Medellín?

La lotería puede adquirirse mediante diversos canales autorizados en Colombia. Entre ellos se encuentran los distribuidores oficiales, vendedores acreditados y la plataforma Lottired, que comercializa loterías de todo el país tanto en internet como en aplicaciones móviles. También es posible encontrar billetes en puntos físicos autorizados ubicados en diferentes ciudades y municipios del territorio nacional.

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Los ganadores deben conservar el billete o la fracción original en perfecto estado y presentarlo junto con su documento de identidad en los puntos autorizados o en las oficinas oficiales de la lotería. El plazo legal para reclamar premios es de un año contado desde la fecha del sorteo. Las autoridades recomiendan evitar tachaduras, enmendaduras o deterioros en el billete, ya que estos podrían dificultar el proceso de validación del premio.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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