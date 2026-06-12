Resultados de Lotería del Risaralda último sorteo del viernes 12 de junio: números ganadores

La expectativa y la emoción de los juegos de azar se toman la agenda informativa de este viernes 12 de junio. El sorteo de la Lotería de Risaralda genera jornadas especiales que movilizan a miles de apostadores en el Eje Cafetero y todo el territorio nacional, ansiosos por conquistar "la que le cumple a sus sueños".

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Con una bolsa multimillonaria sobre la mesa, el billete físico y virtual ha circulado con fuerza en las últimas horas, consolidando el fervor de quienes buscan transformar su realidad financiera y, al mismo tiempo, aportar al bienestar social.

Resultado del Sorteo: viernes 12 de Junio de 2026

A continuación, se detalla el cuadro de honor con los números de la suerte una vez culmine el escrutinio oficial por parte de la mesa de delegados y las autoridades competentes:



Premio Mayor ($2.333 Millones): [_ ]

[_ Serie: []

(Nota: Este espacio se mantendrá bajo estricta reserva de actualización para incorporar los números y series oficiales tan pronto la entidad emita el boletín definitivo de la jornada).



¿Cómo funciona y cuál es el plan de premios?

El sorteo opera bajo un riguroso sistema mecánico de balotas. Consiste en la combinación exacta de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie de tres dígitos.



El plan de premios actual es uno de los más competitivos del mercado de loterías tradicionales en Colombia, superando los $14.400 millones de pesos en juego. El gran atractivo es el Premio Mayor de $2.333 millones de pesos. No obstante, la estructura incluye una robusta línea de más de 20 premios secos principales (que van desde los $30 millones hasta los $300 millones) y miles de combinaciones secundarias o aproximaciones (aciertos con las tres primeras cifras, las tres últimas, el número mayor invertido, o aciertos sin serie).



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el billete?

Participar en este sorteo es un proceso sencillo y accesible para el público:



El billete completo: Consta de tres fracciones y tiene un costo comercial de $12.000 .

Consta de tres fracciones y tiene un costo comercial de . La fracción individual: Se puede adquirir por un valor de $4.000, otorgando el derecho a reclamar la tercera parte de los dividendos en caso de resultar favorecido.

La compra puede realizarse mediante los tradicionales loteros de confianza en las calles, en terminales electrónicas de redes autorizadas como Apostar, SuRed o Paga Todo, o a través de las plataformas web de comercio de lotería virtual debidamente autorizadas por Coljuegos.



Guía legal para reclamar un premio

Si el azar estuvo de su lado en esta jornada, el cobro del dinero debe realizarse siguiendo los protocolos de seguridad de la entidad:



Premios menores: Si el monto ganado corresponde a aproximaciones o secos menores, puede cobrarse de forma ágil en cualquier punto de chance autorizado (como la red Apostar) presentando el billete físico original. Premios mayores y secos de alta cuantía: El ciudadano debe desplazarse a las oficinas principales de la Lotería de Risaralda, ubicadas en la Calle 19 # 7-53 en la ciudad de Pereira. Es requisito indispensable entregar el billete original sin enmendaduras, presentar la cédula de ciudadanía original y el Registro Único Tributario (RUT) actualizado. Descuentos e impuestos: Conforme al Estatuto Tributario nacional, las ganancias obtenidas mediante juegos de suerte y azar están sujetas a una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, además de las deducciones complementarias estipuladas por la ley destinadas al fondo departamental de salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.