Resultados de Super Astro Luna hoy, viernes 12 de junio de 2026: números ganadores

La expectativa por los juegos de azar se toma el cierre de la semana en Colombia este viernes 12 de junio de 2026. Al llegar la noche, miles de ciudadanos preparan sus tiquetes para el sorteo del Super Astro Luna, una de las opciones predilectas de la audiencia nacional debido a su propuesta única que cruza la precisión numérica con la astrología. Este sorteo nocturno se ha convertido en una cita ineludible para quienes buscan cambiar su realidad financiera mediante inversiones mínimas.



Resultado Super Astro Luna: Viernes 12 de junio de 2026

En el siguiente espacio se añadirán los datos oficiales de la combinación ganadora y el signo zodiacal tan pronto como concluya el sorteo oficial y el sistema de balotas arroje el veredicto definitivo de la noche:



Número Ganador:

Signo Zodiacal:

(Nota: Los resultados oficiales de la noche suelen estar disponibles pocos minutos después de finalizar la transmisión televisiva).



¿Cómo funciona y cuándo se juega?

El Super Astro Luna es un juego de suerte y azar categorizado como "novedoso" en Colombia, operado por Corredor Empresarial S.A. y bajo la estricta vigilancia de Coljuegos. A diferencia de las loterías tradicionales que utilizan billetes preimpresos, este sistema funciona bajo la modalidad de contrapartida, lo que significa que el apostador elige libremente sus números y el premio se calcula directamente sobre el valor invertido.

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El sorteo "Luna" se juega todas las noches de la semana, manteniendo los siguientes horarios habituales de transmisión:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

La mecánica de juego es sumamente sencilla e inclusiva. El usuario debe confeccionar su jugada seleccionando un número de cuatro cifras (que van desde el 0000 al 9999) y asociarlo a uno de los 12 signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

Respecto al costo, el valor del tiquete es completamente flexible. Los jugadores pueden realizar apuestas desde un mínimo de $500 pesos hasta un tope máximo de $10.000 pesos por formulario (valores netos antes del impuesto del IVA). Quienes deseen aumentar matemáticamente sus posibilidades pueden optar por la modalidad "Multi-signo", respaldando sus cuatro cifras con los 12 signos del zodiaco en un mismo tiquete, lo que incrementa el costo de la apuesta pero asegura el premio si los dígitos coinciden.



¿Cuánto dinero puedo ganar?

El plan de premios de Super Astro Luna es uno de los más competitivos del mercado colombiano, ya que permite multiplicar el dinero apostado (sin IVA) en tres escalas de acierto, siempre y cuando los números sigan un estricto orden de izquierda a derecha y el signo coincida:



Acierto de 4 cifras + signo: Otorga el premio mayor equivalente a 42.000 veces lo apostado. Acierto de 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces el valor de la apuesta. Acierto de 2 cifras + signo: Retorna 100 veces la cantidad invertida.

¿Qué hacer si me gano el premio para reclamarlo?

Si la fortuna lo acompaña en esta jornada, es fundamental cumplir con el protocolo legal vigente en el país para hacer efectivo el cobro:



Custodia del boleto: Debe presentar el tiquete físico original en perfecto estado, completamente legible y libre de enmendaduras o tachaduras.

Debe presentar el tiquete físico original en perfecto estado, completamente legible y libre de enmendaduras o tachaduras. Montos menores: Si el premio es menor a la base de retención fiscal (menos de 48 UVT , equivalentes a cerca de $2.250.000 COP), puede acercarse a cualquier punto físico autorizado de las redes SuRed o SuperGIROS para cobrarlo de inmediato.

Si el premio es menor a la base de retención fiscal (menos de , equivalentes a cerca de $2.250.000 COP), puede acercarse a cualquier punto físico autorizado de las redes SuRed o SuperGIROS para cobrarlo de inmediato. Premios mayores: Para montos iguales o superiores a 182 UVT (aproximadamente $8.560.000 COP), el trámite se realiza en las oficinas principales. El ganador deberá presentar su documento de identidad original, una fotocopia ampliada al 150%, una certificación bancaria reciente no mayor a 30 días y diligenciar el formulario SIPLAFT para la prevención de lavado de activos. El desembolso se gestiona mediante transferencia o cheque.

Para montos iguales o superiores a (aproximadamente $8.560.000 COP), el trámite se realiza en las oficinas principales. El ganador deberá presentar su documento de identidad original, una fotocopia ampliada al 150%, una certificación bancaria reciente no mayor a 30 días y diligenciar el formulario SIPLAFT para la prevención de lavado de activos. El desembolso se gestiona mediante transferencia o cheque. Impuestos: Por normativa nacional, todo premio que supere los topes de ley está sujeto a un descuento del 20% por concepto de retención en la fuente por ganancia ocasional.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.