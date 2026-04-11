Resultados de Sinuano Día último sorteo del sábado 11 de abril de 2026: números ganadores

En la jornada de hoy sábado se lleva a cabo el sorteo del Sinuano Día, que se juega todos los días del año sin excepción, incluidos domingos y festivos. La expectativa se mantiene hasta las 2:30 p.m., hora en la que se conoce el resultado oficial a través de los canales autorizados.



La transmisión se realiza en vivo mediante plataformas digitales, lo que permite a los participantes seguir paso a paso la extracción de las balotas y verificar de inmediato el resultado. Este proceso se desarrolla bajo supervisión de autoridades competentes, con presencia de delegados y notarios que garantizan la transparencia del sorteo.



Resultados Sinuano Día, sábado 11 de abril de 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial, se publican los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador de cuatro cifras: 1739

1739 Quinta cifra: 6

Es importante que los jugadores revisen cuidadosamente cada dígito en el orden exacto en que fue anunciado, ya que cualquier variación invalida la coincidencia con el resultado oficial.



¿Cómo se juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día funciona con una mecánica sencilla: el jugador elige un número de cuatro cifras y define el valor de su apuesta en un punto autorizado o plataforma digital. El objetivo principal es acertar la combinación en el mismo orden en que es extraída durante el sorteo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Además del juego principal, existen opciones para apostar a tres, dos o una cifra, lo que amplía las posibilidades de ganar según la modalidad seleccionada.

Una de las características de este sorteo es la inclusión de la quinta cifra, una balota adicional que complementa el resultado oficial y que aplica dependiendo del tipo de apuesta realizada.



Modalidades del Sinuano Día

El juego ofrece distintas formas de participación, adaptadas a las preferencias de los jugadores:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto en orden

4 cifras combinado: acierto en cualquier orden

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras

3 cifras combinado: en cualquier orden

2 cifras o “pata”: coincidencia de las dos últimas cifras

1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra

Quinta balota: opción adicional que permite premios complementarios

Estas modalidades permiten que más participantes puedan resultar ganadores en cada sorteo.



Recomendaciones para reclamar premios

Para reclamar un premio es fundamental conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o deterioro, ya que este documento es el único válido para acreditar el derecho al pago.



Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los de mayor cuantía requieren un proceso adicional en oficinas habilitadas, donde se debe presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos.



También se recomienda verificar los resultados únicamente en canales oficiales y no compartir información del tiquete en sitios no verificados.

Publicidad

Con el sorteo de este sábado 11 de abril de 2026, el Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más dinámicos del país, manteniendo la expectativa de miles de colombianos que participan a diario con la ilusión de acertar el número ganador.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co