Resultados de Super Astro Luna hoy, jueves 11 de junio de 2026: números ganadores

La jornada de este jueves 11 de junio de 2026 llega cargada de esperanza para miles de apostadores en el territorio nacional. El sorteo del Super Astro Luna se posiciona, una vez más, como el evento central del azar nocturno, atrayendo a aquellos que buscan convertir una pequeña inversión en un premio significativo. Con su mecánica distintiva que fusiona las matemáticas con la astrología, este juego se ha consolidado como un referente de confianza y transparencia en el mercado colombiano.



Resultado Super Astro Luna: Jueves 11 de junio de 2026

A continuación, se dispondrá el espacio para el reporte oficial de la combinación ganadora y el signo zodiacal asociado, una vez que las autoridades del sorteo validen los resultados tras el ejercicio de las balotas:



Número Ganador: [Pendiente por actualizar]

[Pendiente por actualizar] Signo Zodiacal: [Pendiente por actualizar]

(Nota: Los resultados oficiales estarán disponibles minutos después de la transmisión nocturna).



¿Cómo jugar y cuánto se puede apostar?

El Super Astro Luna se caracteriza por brindar libertad al apostador, permitiéndole elegir su combinación de la suerte.



La Mecánica: Para participar, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y asociarlo a uno de los 12 signos del zodiaco (desde Aries hasta Piscis). El acierto requiere que el número y el signo coincidan en el orden estricto de izquierda a derecha.

Para participar, el jugador debe seleccionar un número de (del 0000 al 9999) y asociarlo a uno de los (desde Aries hasta Piscis). El acierto requiere que el número y el signo coincidan en el orden estricto de izquierda a derecha. Inversión flexible: Es un juego diseñado para todo tipo de presupuesto. Las apuestas pueden realizarse desde un mínimo de $500 pesos hasta un máximo de $10.000 pesos por formulario (valores antes de aplicar el 19% del IVA).

Es un juego diseñado para todo tipo de presupuesto. Las apuestas pueden realizarse desde un mínimo de hasta un máximo de por formulario (valores antes de aplicar el 19% del IVA). Modalidad Multi-signo: Para quienes buscan maximizar sus probabilidades, existe la opción de apostar el número elegido con el zodiaco completo, lo que aumenta el costo del tiquete pero garantiza una mayor cobertura ante el sorteo.

Plan de premios: ¿Cuánto puede ganar?

El esquema de premiación de este juego de contrapartida es uno de los más atractivos por su capacidad multiplicadora, aplicada sobre el valor neto de la apuesta:



4 cifras + signo: Gana 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo: Gana 1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo: Gana 100 veces lo apostado.

Protocolo para reclamar su premio

Si usted es uno de los afortunados, es fundamental seguir el procedimiento legal para garantizar la recepción de su premio:



Integridad del boleto: Presente el comprobante físico original, el cual debe estar libre de tachaduras, enmendaduras o deterioros.

Presente el comprobante físico original, el cual debe estar libre de tachaduras, enmendaduras o deterioros. Documentación: Es obligatorio portar su documento de identidad original.

Es obligatorio portar su documento de identidad original. Montos y trámites: Para premios que no superen los 48 UVT , el pago se gestiona en cualquier punto de venta autorizado. En caso de premios iguales o superiores a 182 UVT , el proceso se realiza mediante transferencia bancaria tras diligenciar el formato SIPLAFT y presentar una certificación bancaria reciente.

Para premios que no superen los , el pago se gestiona en cualquier punto de venta autorizado. En caso de premios iguales o superiores a , el proceso se realiza mediante transferencia bancaria tras diligenciar el formato y presentar una certificación bancaria reciente. Impuestos: Recuerde que, conforme a la ley colombiana, los premios sujetos a retención están gravados con un 20% por concepto de ganancia ocasional.

Historia y compromiso social

El Super Astro es un "juego novedoso" creado bajo los lineamientos de la Ley 643 de 2001 y operado por Corredor Empresarial S.A. bajo la estricta supervisión de Coljuegos. Su nacimiento transformó el panorama de los juegos de azar en Colombia al añadir un componente astrológico a la tradicional mecánica de cuatro cifras. Más allá del entretenimiento, este sorteo cumple una función de alto impacto social: una parte considerable de los ingresos obtenidos por las ventas se destina de forma directa al financiamiento del sistema de salud pública, fortaleciendo la atención médica en las diversas regiones del país.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.