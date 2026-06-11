Dólar hoy en Colombia tocó un piso de $3.485, el más bajo en casi siete años: así se movió la moneda

El mercado cambiario colombiano cerró la jornada del 11 de junio de 2026 con un hecho relevante: el dólar alcanzó un precio de $3.485, el nivel más bajo en casi siete años. Este comportamiento marca un hito en la dinámica de la tasa de cambio y refleja una combinación de factores internos y externos que han fortalecido al peso colombiano frente a la divisa estadounidense.



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El último registro similar, según datos de la Superintendencia Financiera, se había dado en octubre de 2019, cuando el dólar se ubicó en niveles cercanos a los $3.480. Desde entonces, la moneda estadounidense había mantenido una tendencia alcista con episodios de volatilidad, especialmente durante la pandemia y los años posteriores. La caída observada en junio de 2026 representa un cambio de dirección que sorprende a los agentes del mercado y genera nuevas expectativas sobre el comportamiento futuro de la tasa de cambio.



Así se comportó el dólar en Colombia hoy, jueves 11 de junio de 2026

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial publicada por el Banco de la República para esa fecha fue de $3.567,11, pero en las operaciones intradía el precio llegó a tocar ese piso de $3.485 antes de recuperarse parcialmente hacia el cierre. Esta diferencia se explica porque la TRM corresponde a un promedio ponderado de las transacciones del día, mientras que el mínimo refleja el punto más bajo alcanzado en una operación específica dentro de la jornada. En resumen, los valores aproximados del dólar el 11 de junio de 2026 fueron:



TRM oficial: $3.567,11

Apertura: alrededor de $3.572

Máximo intradía: cercano a $3.588

Mínimo intradía: $3.485

Cierre spot: alrededor de $3.550

Este mínimo intradía de $3.485 es el que marca el hito histórico, pues no se veía un nivel tan bajo desde octubre de 2019.

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¿Qué se espera del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, señaló que en Estados Unidos "el mercado buscará señales sobre si la inflación continúa su trayectoria al alza o si se modera, lo que determinará si la Fed de Warsh tiene argumentos para subir tasas en la reunión del 16-17 de junio. (...) El jueves se conoce el IPP de mayo, indicador clave para confirmar si las presiones de precios persisten en el canal mayorista".

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"En un escenario favorable para las monedas emergentes, el IPC de mayo modera respecto al mes anterior y el conflicto en el Medio Oriente no registra una nueva escalada, lo que descomprimiría las expectativas inflacionarias y reforzaría un debate más equilibrado en las actas del FOMC. El dólar cedería terreno y el USDCOP podría mantenerse en la zona de 3,520–3,580 apoyado por el factor electoral colombiano", agregó el experto.

"En un escenario adverso, el IPC de mayo sorprende al alza confirmando el traslado del shock energético, las actas del FOMC revelan unanimidad hawkish y el WTI rebota sobre los USD 95 ante nueva escalada geopolítica. En ese caso el dólar continuaría su recuperación y el USDCOP podría rebotar hacia la zona de 3.650“, puntualizó.



ÁNGELA URREA PARRA

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