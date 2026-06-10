La resolución de la presidenta de Comisión de Acusación que pide suspender a Gustavo Petro

La presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, redactó un auto el que se indica que se suspendería provisionalmente al presidente Gustavo Petro por su presunta participación en política. Sin embargo, al parecer la resolución es un borrador que no ha sido radicada en el Congreso.

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Según el documento, aunque este tipo de medida es por tres meses, “por la naturaleza de la conducta investigada, que solo puede desarrollarse en el marco de la segunda vuelta de la contienda electoral en curso, la medida se extenderá hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p.m.”.

Agrega el texto que la suspensión provisional tendría que ver con “la difusión reiterada de mensajes a través de la cuenta oficial @petrogustavo entre el 6 y el 9 de junio de 2026, varios de ellos referidos de manera directa a candidatos y a la campaña presidencial”, lo que “constituye un serio elemento de juicio que permite inferir que la permanencia en el cargo posibilita la reiteración de la presunta intervención en política mientras dure la contienda electoral”.



Reacciones contra la suspensión provisional de Petro

Alirio Uribe Muñoz, representante del Pacto Histórico, dijo a través de redes que “el auto que presentan de la Comisión de Acusaciones dónde se suspende el Presidente, nunca ha sido radicado en la Secretaría de la Comisión, por no se ha debatido, es inexistente, parece una filtración de un borrador que jurídicamente no existe” [sic].



Por su parte, el Ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró a través del mismo medio que “en derecho, no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al Presidente porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente. Luego la Comisión de Acusaciones no puede suspender al Presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante”.



En diálogo con Noticias Caracol, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla dijo que “nunca antes había sucedido esto, que es algo inédito”, y añadió que esta medida “lo que está logrando es permitirle al presidente a que haga política, porque le va a dar la libertad de que actúe en el escenario de aquí al 21 de junio”.

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“Le parecería a uno que se trata de algo arreglado para permitirle actuar al señor presidente en el escenario público”, consideró.

Y si la resolución que pide la suspensión de Petro es un borrador, Arrubla cree que es “aún más grave que una decisión proyectada, que todavía ni siquiera se ha puesto en consideración, se filtre. Es falta de seguridad jurídica por parte de la comisión”.

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A su parecer, el presidente no está suspendido, porque debe establecerse “si fue aprobado porque parece que fue un proyecto de decisión”, además de notificarle a Gustavo Petro.

Antonio José Lizarazo, expresidente de la Corte Constitucional, explicó al mismo medio que el presidente de la República “tiene un fuero constitucional especial que busca proteger la estabilidad, el ejercicio del cargo”.

Recordó que es “el Senado de la República, dentro del proceso como sanción, no cabe como medida cautelar, y menos por una medida cautelar impuesta por un acto de sala unitaria, no es posible en relación con el presidente”.

Añadió que “no puede, ni siquiera la Comisión, imponerle la suspensión como medida cautelar” y aseguró que el presidente Petro sigue en sus funciones.

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