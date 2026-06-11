Gobierno confirma inició del fenómeno de El Niño en Colombia: ¿cuándo será más intenso?

El Gobierno nacional confirmó que ya inició el Fenómeno de El Niño en Colombia, luego de conocerse que “la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), junto con los modelos climáticos internacionales, evidencia un elevado contenido de calor subsuperficial y el acoplamiento océano-atmósfera característico del fenómeno”, informó el Ideam.

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El instituto nacional también indicó “que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño ya se encuentran presentes en el océano Pacífico ecuatorial. Este comportamiento se presenta cerca de tres meses antes de lo previsto inicialmente y corresponde a un escenario que el sector ambiental venía advirtiendo desde hace varios meses a partir del seguimiento permanente de las condiciones climáticas”.



Fenómeno de El Niño podría intensificarse a finales de 2026

La NOAA señaló que hay “una alta probabilidad de fortalecimiento durante el segundo semestre de 2026 y una posible persistencia hacia finales de este año e inicios de 2027”.

El Ideam señaló que, con base en “los análisis técnicos, existe un 96 % de probabilidad de que las condiciones persistan durante noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027. Además, el consenso de modelos indica un 63 % de probabilidad de que el evento alcance una intensidad muy fuerte durante ese mismo periodo”.



“De concretarse este escenario, podría configurarse uno de los fenómenos de El Niño más intensos registrados desde 1950, de acuerdo con los indicadores que muestran anomalías elevadas de temperatura superficial y subsuperficial en la región”, agregó.



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