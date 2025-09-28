Resultados de Super Astro Luna último sorteo del domingo 28 de septiembre: número y signo ganadores

En la noche de este domingo 28 de septiembre de 2025 se desarrolló el sorteo oficial número 7812 del Super Astro Luna, transmitido en vivo a través de la señal del Canal 1, como es habitual. Este sorteo forma parte de la programación regular de este juego de azar en Colombia, el cual se caracteriza por unir dos elementos: una cifra de cuatro dígitos y uno de los doce signos zodiacales, lo que le da un formato distintivo frente a otras loterías del país.

El resultado, correspondiente a la jornada dominical, es anunciado habitualmente hacia las 8:30 p. m., hora establecida para los sorteos de domingos y festivos. Aunque muchos jugadores acostumbran a consultar estos datos en televisión o en los puntos físicos de venta, cada vez son más quienes siguen el sorteo en tiempo real o revisan el resultado posteriormente en plataformas digitales.

Resultados del Super Astro Luna del 28 de septiembre de 2025:

Número ganador:

Signo zodiacal premiado:

Esta información se actualizará una vez se confirme el resultado por parte de los operadores del sorteo. El Super Astro Luna es operado por Corredor Empresarial S.A., bajo la regulación de Coljuegos. Este tipo de juegos permite realizar apuestas desde los $500 hasta los $10.000, y el sistema de premios se determina según el grado de coincidencia entre la jugada y el resultado oficial. La mayor recompensa se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden exacto más el signo zodiacal correcto, lo que puede representar un premio de hasta 42.000 veces el valor apostado.



¿Cómo se juega Super Astro Luna?

El jugador selecciona un número de cuatro cifras, que puede estar comprendido entre 0000 y 9999, y un signo zodiacal entre los doce del horóscopo tradicional: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. También existe la opción de realizar una jugada con los doce signos a la vez, lo que incrementa la probabilidad de obtener un premio, aunque con un costo mayor.

Además de la modalidad individual con un solo signo, hay otra forma de participar en la que el jugador apuesta el mismo número de cuatro cifras con todos los signos zodiacales, lo que le da doce oportunidades distintas para ganar. El valor del premio también se ajusta según esta elección y el nivel de coincidencia con el resultado sorteado.

Frecuencia de los sorteos de Super Astro Luna

El Super Astro cuenta con dos modalidades: Astro Sol y Astro Luna. El primero se realiza en horas de la tarde, mientras que el segundo tiene lugar en la noche. En el caso de Astro Luna, los sorteos se celebran de lunes a viernes a las 10:50 p. m., los sábados a las 10:42 p. m. y los domingos y festivos a las 8:30 p. m. Estos sorteos se transmiten en directo por televisión y están respaldados por mecanismos de seguridad y vigilancia para garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

¿Qué hacer si resulta ganador de Super Astro Luna?

Para reclamar un premio, el jugador debe presentar el tiquete original, sin alteraciones ni enmendaduras, junto con la fotocopia del documento de identidad. Este proceso debe realizarse en los puntos autorizados a nivel nacional. En caso de haber jugado por internet, los usuarios pueden dirigirse a la sección de PQRSD del sitio web oficial de Super Astro, donde podrán registrar su caso, incluyendo la imagen del documento, la fecha y la hora de la transacción.

Cabe señalar que, conforme a la normativa vigente, este tipo de juegos está restringido a personas mayores de edad. Está prohibida su venta a menores de 18 años y a personas declaradas interdictas judicialmente por enfermedades mentales.

Plan de premios del Super Astro Luna

4 cifras + signo correcto: 42.000 veces lo apostado

3 últimas cifras + signo: 1.000 veces

2 últimas cifras + signo: 100 veces

Estos multiplicadores aplican sobre el valor apostado y pueden representar sumas considerables incluso con inversiones bajas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este tipo de juegos deben asumirse con responsabilidad y dentro de los límites personales de cada jugador.

