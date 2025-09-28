Alerta por retenes ilegales en vía Panamericana: ¿qué se sabe y quién está detrás?

En imágenes tomadas desde un vehículo que transitaba por la vía Panamericana, a la altura del municipio de Patía, en el Cauca, unos hombres armados instalaron un retén ilegal y amedrentaron con armas a quienes se movilizaban por la zona.

Los hechos se conocieron este domingo 28 de septiembre. De acuerdo con testigos de la tensa situación, el punto exacto fue el sector de La Fonda. En ese lugar, los hombres armados paralizaron la movilidad, deteniendo a los vehículos a un lado de la vía para registrarlos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó los hechos ocurridos como “cobardes” y señaló que los hombres armados, pertenecientes a un grupo armado ilegal, intimidaron a viajeros y transportadores en la mencionada vía. “He ordenado a las fuerzas militares, al Ejército y a la Policía adelantar de inmediato un completo despliegue operacional en esta zona para garantizar la seguridad”, indicó.



Incluso, el ministro Sánchez ofreció 50 millones de pesos por información que permita identificar a los delincuentes. “Nuestras capacidades por tierra y aire estarán activas para ubicar a la estructura terroristas responsable de este cobarde hecho, así como para liberar a la víctima”, añadió.

El funcionario hizo referencia a que el conductor de uno de los camiones que fue detenido en la vía Panamericana fue secuestrado por los hombres armados.



¿Quién está detrás del retén ilegal?

En tanto, Jhon Jairo Fuentes, alcalde de Patía, explicó que no es la primera vez que ocurren estas situaciones de retenes ilegales. Respecto a este hecho puntual, el mandatario señaló que detrás del caso puede estar el frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc. “Es el modus operandi que ha sido constante en esta vía Panamericana. Es uno de los frentes más fuertes que hay en el sur del Cauca”, añadió.

El alcalde Fuentes manifestó que no conoce del paradero de la persona que estaría secuestrada por el grupo armado ilegal. “Estas situaciones dejan a la comunidad en la incertidumbre, como pasa con los atentados con drones. Lo hacen en cualquier momento”, manifestó.

De otro lado, el secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Gámez, manifestó que, tras el consejo de seguridad, habrá vehículos blindados que protegerán esta vía de Colombia, además más hombres del Ejército para custodiar la zona y evitar ese tipo de acciones que hoy preocupan a las comunidades.

Gámez detalló que ya han ocurrido hechos similares en el sector de La Fondo, donde se llevan los vehículos de carga para robarse las cargas, especialmente de café y, posteriormente, entregan el camión y a su conductor.

