En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VISA DE PETRO
FALSA CAPITANA INFILTRADA
NÉSTOR LEONARDO RICO
RETÉN ILEGAL
ENTREVISTA MARLOS MORENO
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / CAPÍTULOS  / El engaño detrás de los remates: supuestos abogados en Colombia estarían estafando a muchas familias

El engaño detrás de los remates: supuestos abogados en Colombia estarían estafando a muchas familias

Séptimo Día conoció las denuncias de varias personas en Barranquilla que dicen haber sido estafadas por un bufete de abogados que ofrece viviendas en remate.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad