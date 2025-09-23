Resultados del Chontico Día hoy, 23 de septiembre: conozca si la suerte estuvo de su lado

Este martes 23 de septiembre de 2025 se realizó una nueva edición del Chontico Día, uno de los juegos de azar más populares del suroccidente colombiano. Puntualmente a la 1:00 p. m. se llevó a cabo la extracción correspondiente al sorteo número 8198, transmitido en vivo y con la transparencia habitual que caracteriza a la Lotería del Valle del Cauca, entidad encargada de su operación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Chontico Día mantiene una dinámica sencilla: los participantes eligen un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, que se extrae de forma aleatoria. Con este mecanismo, miles de jugadores participan diariamente con la esperanza de convertirse en ganadores, ya sea con premios mayores o con modalidades parciales que también otorgan recompensas.



Los sorteos diarios

El juego se celebra todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Además de la versión del día, que se realiza a la 1:00 p. m., existe el Chontico Noche, con horarios de lunes a viernes a las 7:00 p. m., los sábados a las 10:00 p. m. y los domingos y festivos a las 8:00 p. m. A esto se suma el Superchontico Millonario, que tiene lugar cada jueves a las 9:30 p. m.

La variedad de sorteos permite a los apostadores definir estrategias y aumentar sus posibilidades. Las apuestas se pueden realizar desde $500 pesos, en puntos de venta autorizados como tiendas, droguerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá y Cundinamarca. Los resultados del sorteo de hoy son:



Número ganador: xxxx

Quinta cifra: x

Cómo reclamar los premios

Los premios menores, de hasta $100.000 pesos, se reclaman en el mismo punto donde se adquirió el tiquete.

Para sumas iguales o superiores, es necesario acudir a lugares autorizados como Paga Todo, con el tiquete original y la cédula. En algunos casos se solicita documentación adicional.

Los premios se pagan mediante cheque y los tiquetes tienen una vigencia de un año desde la fecha del sorteo.

La expectativa ahora se centra en los números revelados este 23 de septiembre, que ya hacen parte de la lista oficial de resultados y están disponibles en los canales digitales y físicos del juego.



Con esta nueva jornada, el Chontico Día sigue consolidándose como un referente de los juegos de suerte y azar en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde año tras año miles de personas depositan su fe en este sorteo.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

