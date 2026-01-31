Resultados del Chontico Noche hoy, sábado 31 de enero de 2026: números ganadores

Miles de jugadores en distintas regiones del país siguen atentos este sábado 31 de enero de 2026 una nueva edición del Chontico Noche, uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia. La expectativa se mantiene hasta el cierre del sorteo, cuando se conoce la combinación ganadora oficial de la jornada.



El Chontico Noche continúa posicionándose como una de las opciones preferidas por los apostadores gracias a su dinámica diaria, su facilidad de juego y la posibilidad de participar con apuestas de bajo valor, lo que lo convierte en una alternativa accesible para un amplio público.

Durante la noche de este sábado, el sorteo del Chontico Noche se realiza de manera oficial y bajo los protocolos establecidos por el operador autorizado. La transmisión se lleva a cabo a través de los canales regionales y plataformas habilitadas, permitiendo a los jugadores conocer en tiempo real el resultado final.



Resultados EN VIVO del Chontico Noche hoy, sábado 31 de enero de 2026

Una vez finalice el sorteo, los resultados oficiales correspondientes a esta jornada serán los siguientes:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Última cifra:

Se recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente los resultados en los canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, con el fin de evitar errores o confusiones.



¿Cuáles son los horarios de los sorteos del Chontico?

El Chontico cuenta con diferentes modalidades y horarios a lo largo de la semana:

Chontico Día: todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p.m.

Chontico Noche:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p.m.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

El Chontico Noche ofrece distintas modalidades de juego que se ajustan a las preferencias de los apostadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número en el orden correcto.

acierto exacto del número en el orden correcto. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras: modalidad directa o combinada.

modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto del último dígito del sorteo.

Esta variedad permite diseñar estrategias de apuesta de acuerdo con el nivel de riesgo deseado.



¿Cómo jugar el Chontico Noche?

Para participar, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y definir el valor de la apuesta, que inicia desde $500. El tiquete puede adquirirse en puntos de venta autorizados como tiendas, droguerías y supermercados, así como en plataformas habilitadas como Paga Todo, con cobertura en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.



La selección del número puede realizarse de manera manual o aleatoria, según la preferencia del jugador.



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

En caso de resultar ganador, el apostador debe presentar el tiquete original en buen estado y un documento de identidad vigente. Para premios de mayor cuantía, el operador del juego puede solicitar documentación adicional, de acuerdo con la normativa y los procedimientos internos.



Estos requisitos garantizan un proceso de pago transparente y oportuno, fortaleciendo la confianza en el Chontico Noche, uno de los chances más tradicionales y reconocidos en Colombia.

