En la recta final de noviembre, miles de apostadores en Bogotá y la región andina centran su atención en una nueva jornada vespertina de suerte y azar. El tradicional sorteo del Dorado Tarde, operado bajo el respaldo institucional de la Lotería de Bogotá, pone en marcha sus tómbolas oficiales para entregar incentivos diarios mientras canaliza recursos determinantes hacia el financiamiento de la salud pública en Colombia.



¿CÓMO JUGAR Y CUÁNTO SE GANA EN EL DORADO TARDE?

Al funcionar bajo el modelo de apuesta permanente (chance), este juego otorga total autonomía al ciudadano para seleccionar una combinación de cuatro dígitos (entre el 0000 y el 9999) y definir el monto a arriesgar. Los tiquetes se adquieren a partir de $500 o $1.000 pesos (valor base al que se le suma el 19% del impuesto al IVA) en la red física de puntos Paga Todo o mediante sus plataformas digitales autorizadas.

La liquidación de los premios se calcula de forma directa sobre el valor neto apostado, siguiendo esta escala:



Cuatro cifras exactas (Directo): Retribuye 4.500 veces el valor invertido.

Retribuye el valor invertido. Tres cifras exactas (Directo): Retribuye 400 veces el valor invertido.

Retribuye el valor invertido. Dos últimas cifras ("Pata"): Retribuye 50 veces el valor invertido.

Retribuye el valor invertido. Última cifra ("Uña"): Retribuye 5 veces el valor invertido.

De igual manera, el apostador puede elegir la modalidad de chance combinado, con la cual obtiene premio si los números seleccionados caen en cualquier orden, aplicando un factor de pago ajustado.



PIZARRA DE RESULTADOS — JUEVES 19 DE NOVIEMBRE

El sorteo oficial se realiza a las 3:25 p.m. con emisión en directo para todo el país a través de la señal del Canal 1, bajo la supervisión presencial de delegados de la Secretaría de Gobierno:



Número Ganador (4 Cifras): [ 3011 ]

[ 3011 ] Balota Especial ("La Quinta"): [ 3 ]

(Nota: Los espacios entre corchetes se completarán en tiempo real tan pronto finalice la transmisión televisiva y se suscriba el acta oficial de validación).



TRADICIÓN Y COMPROMISO SOCIAL

El nombre del sorteo rinde homenaje a la célebre leyenda prehispánica de El Dorado, profundamente arraigada en la historia de la Sabana de Bogotá. Administrado con estrictos estándares de transparencia por la Lotería de Bogotá, este juego diario cumple un papel fundamental en el bienestar social del país, destinando por ley una fracción de sus ventas al sostenimiento de la red hospitalaria pública.



REQUISITOS LEGALES PARA EL COBRO DE PREMIOS

Si su formulario coincide con la combinación ganadora de este jueves 19 de noviembre, tenga en cuenta las cuatro normas vigentes para hacer efectivo su dinero:



Integridad del tiquete: El comprobante impreso es un título valor al portador. Debe presentarse limpio, intacto y libre de tachaduras, enmiendas, roturas o signos de humedad. Identificación obligatoria: Es requisito indispensable exhibir la cédula de ciudadanía original. Sedes de pago y retención fiscal:

Las cuantías menores se redimen de inmediato en cualquier agencia autorizada de la red comercial.

Si el monto supera las 48 UVT (equivalente a unos $2.259.000 pesos), el trámite debe adelantarse en las oficinas administrativas de la concesionaria, aplicando la retención del 20% por impuesto a las Ganancias Ocasionales. Término de vencimiento: Según lo dispuesto en la Ley 1393, el ganador cuenta con un plazo límite de un año calendario a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.