El presidente Abelardo de la Espriella desmintió una publicación de The New York Times que aseguraba que Colombia rechazó un plan de cooperación impulsado por el gobierno de Donald Trump para realizar operaciones conjuntas contra organizaciones narcotraficantes. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario calificó como falsa la información difundida por el diario estadounidense y negó que su administración haya rechazado alguna propuesta de Washington.

“Es falsa la información publicada por The New York Times, según la cual yo rechacé un plan de cooperación con los Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo”, afirmó. Posteriormente agregó: "NO HE RECHAZADO NINGUNA PROPUESTA DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP".

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La reacción del jefe de Estado se produjo después de que el periódico norteamericano publicara un reportaje en el que, citando a funcionarios estadounidenses bajo reserva de identidad, sostuvo que Colombia no aceptó un acuerdo que habría permitido ampliar la cooperación militar entre ambos países para enfrentar a los carteles de la droga. Según la publicación, desde Bogotá se habría argumentado que no existían los apoyos suficientes en el Congreso para sacar adelante una iniciativa de ese alcance.



Pete Hegseth respaldó públicamente a Abelardo de la Espriella

La controversia también provocó una reacción desde Estados Unidos. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, respaldó públicamente al presidente Abelardo de la Espriella y rechazó la versión publicada por The New York Times. A través de su cuenta en X, Hegseth respondió al pronunciamiento del mandatario colombiano y afirmó que la información difundida por el diario era falsa. “Amén, señor presidente. Los medios de desinformación no pueden evitarlo. Totalmente falso. Nuestra alianza para derrotar a los narcoterroristas que amenazan a su país y al nuestro es más fuerte que nunca. El Departamento de Guerra está con usted hasta el final”, escribió el funcionario estadounidense.



Amen, Mr. President. The fake news cannot help themselves. Totally false. Our partnership to defeat the narco-terrorists that threaten your country, and ours, is stronger than ever before. The @DeptofWar is with you all the way. 🇺🇸🇨🇴 https://t.co/IaGbAIFz5v — Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 19, 2026

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Gobierno había negado la información horas antes

La primera respuesta oficial llegó a través del vocero presidencial, Miller Soto, quien rechazó la versión del medio estadounidense. “Lo que reporta el New York Times es absolutamente falso. El gobierno colombiano no ha comunicado tal cosa a Washington”, sostuvo el funcionario en redes sociales. Con esa declaración, Soto negó específicamente que la administración de Abelardo de la Espriella hubiera informado al Gobierno estadounidense que carecía de mayorías en el Congreso para aprobar un eventual acuerdo de cooperación militar.

En su pronunciamiento, el presidente también defendió el estado actual de las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington. Según explicó, Colombia mantiene una cooperación estrecha con Estados Unidos en temas de seguridad, inteligencia y lucha contra el narcotráfico, por lo que rechazó cualquier interpretación que sugiera un distanciamiento entre los dos gobiernos.

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“Nuestra alianza con los Estados Unidos está más fuerte que nunca y tenemos un enemigo común: el narcoterrorismo”, señaló el mandatario. Asimismo, explicó que los requerimientos de Colombia ante Estados Unidos han estado enfocados en fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública mediante tecnología, inteligencia, equipamiento y herramientas operacionales. Uno de los puntos más relevantes de la respuesta presidencial fue la aclaración sobre la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano.

De la Espriella aseguró que Colombia no ha solicitado el ingreso de fuerzas militares estadounidenses para desarrollar operaciones dentro del país y recordó que una eventual decisión de ese tipo requeriría la participación del Congreso de la República. “Nuestros requerimientos en materia de cooperación con los Estados Unidos siempre han estado enfocados en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de nuestra Fuerza Pública, no en solicitar la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano”, afirmó. El mandatario agregó que cualquier determinación relacionada con asuntos de defensa y cooperación internacional debe respetar la Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales vigentes.

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