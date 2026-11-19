Los apostadores en Colombia siguen de cerca el desarrollo del sorteo de Dorado Mañana de este jueves 19 de noviembre de 2026, uno de los juegos de suerte y azar más tradicionales del país. Conozca aquí la combinación ganadora de la jornada y las recomendaciones clave para reclamar su premio.



¿Qué número cayó en Dorado Mañana hoy, jueves 19 de noviembre?

El sorteo oficial se realiza a las 11:00 a. m. de lunes a sábado, bajo la supervisión de las autoridades competentes para garantizar la transparencia del juego. A continuación, se presentan los resultados principales correspondientes a esta fecha:



Número ganador: Pendiente

Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

Se recomienda a los jugadores conservar su colilla en buen estado y verificar los números directamente con los canales autorizados de Paga Todo y las redes oficiales del operador antes de desechar cualquier tiquete.



¿Cómo se juega y cómo reclamar un premio de Dorado Mañana?

Para participar en este sorteo, los usuarios deben elegir una combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y, de manera opcional, apostar a una quinta cifra adicional que incrementa el valor del premio en caso de acertar. Las modalidades de apuesta permiten ganar acertando las cuatro cifras en estricto orden (directo), en cualquier orden (combinado), o acertando las tres o dos últimas cifras, aunque el premio mayor corresponde al acierto pleno de la combinación principal.

En caso de resultar ganador, el procedimiento para hacer efectivo el cobro depende del monto obtenido:



Premios menores: Si el valor ganado es inferior a los topes establecidos por el operador, el pago se realiza de manera inmediata en cualquier punto de venta autorizado de la red comercial, presentando el tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras y el documento de identidad vigente.

Si el valor ganado es inferior a los topes establecidos por el operador, el pago se realiza de manera inmediata en cualquier punto de venta autorizado de la red comercial, presentando el tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras y el documento de identidad vigente. Premios mayores: Cuando la suma supera el límite fijado para pagos en puntos de atención básicos, el ganador debe acercarse a las oficinas principales de la entidad operadora en Bogotá o en la ciudad correspondiente, donde se validará la autenticidad del formulario y se procederá al desembolso mediante transferencia bancaria o cheque, según las políticas de seguridad financiera vigentes.

Es fundamental recordar que, de acuerdo con la legislación colombiana, el derecho al cobro de premios en juegos de suerte y azar prescribe al cabo de un año contado a partir de la fecha de realización del sorteo.



Retenciones de ley y recomendaciones para jugar legal en Colombia

Al momento de reclamar un premio significativo en el chance Dorado Mañana, los apostadores deben tener en cuenta las deducciones tributarias establecidas por el Estatuto Tributario de Colombia. Todo premio que supere las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) está sujeto al impuesto por ganancias ocasionales, el cual corresponde a una tarifa del 20 % sobre el valor total ganado. Adicionalmente, aplica el gravamen a los movimientos financieros (4x1000) sobre el desembolso efectuado por la entidad pagadora.

Publicidad

Por otro lado, las autoridades reguladoras, encabezadas por Coljuegos, reiteran la importancia de realizar apuestas únicamente en establecimientos y plataformas digitales debidamente autorizadas. Jugar de manera legal no solo asegura el respaldo financiero y el pago efectivo de los premios a los ciudadanos, sino que también garantiza la transferencia directa de recursos al sistema de salud pública de los colombianos, fortaleciendo la atención médica en todo el territorio nacional. Ante cualquier duda sobre la legalidad de un punto de venta o los resultados oficiales, los usuarios pueden consultar directamente el portal web de Coljuegos o las líneas de atención al cliente del operador autorizado.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

