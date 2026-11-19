El chance Sinuano Día realizó su habitual jornada vespertina este jueves 19 de noviembre de 2026 bajo la supervisión de las autoridades de juegos de suerte y azar en Colombia. Miles de apostadores en la región Caribe y el resto del territorio nacional consultan el número ganador para verificar la suerte de sus tiquetes oficiales.



¿Qué número cayó en Sinuano Día hoy 19 de noviembre?

El sorteo correspondiente a la jornada de la tarde de este jueves entrega el resultado oficial de cuatro cifras que define a los ganadores de la modalidad principal. A continuación, se presenta el detalle oficial del resultado registrado en la transmisión del sorteo:



Números ganadores: 7968

7968 La “Quinta” cifra: 2

Las personas que adquirieron sus apuestas en los puntos de venta autorizados deben revisar cuidadosamente cada uno de los dígitos impresos en el comprobante físico o electrónico, verificando que coincidan exactamente con el orden establecido por el plan de premios del operador autorizado.



Resultados completos del chance Sinuano Día

El Sinuano Día se juega todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos, en su horario habitual de las 2:30 de la tarde. La extracción de las balotas se lleva a cabo mediante sistemas neumáticos certificados y en presencia de delegados de control interno y entes reguladores, lo que garantiza la transparencia del proceso en cada emisión.

Para validar si una apuesta resultó favorecida, el jugador debe comprobar tanto la fecha del sorteo como la modalidad seleccionada al momento de realizar la transacción, ya sea en acierto directo de cuatro cifras, combinado o en modalidades asociadas a la quinta cifra autorizada por el operador regional.



¿Qué hacer en caso de ganar el Sinuano Día?

Quienes hayan acertado el resultado oficial de este jueves 19 de noviembre deben seguir los protocolos establecidos por las empresas operadoras y la normativa colombiana para hacer efectivo el cobro de su dinero de manera segura:



Conservar el tiquete original: El comprobante de apuesta es el único documento válido para reclamar el premio. Debe presentarse en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras, rupturas ni alteraciones que impidan leer el código de seguridad o los números apostados.

El comprobante de apuesta es el único documento válido para reclamar el premio. Debe presentarse en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras, rupturas ni alteraciones que impidan leer el código de seguridad o los números apostados. Presentar documento de identidad: El ganador debe acudir con su cédula de ciudadanía original y una copia legible de la misma. En caso de ser ciudadano extranjero residente, se requiere la cédula de extranjería vigente.

El ganador debe acudir con su cédula de ciudadanía original y una copia legible de la misma. En caso de ser ciudadano extranjero residente, se requiere la cédula de extranjería vigente. Acudir a los puntos autorizados: Los premios de menor cuantía suelen pagarse directamente en las oficinas principales o puntos de atención de la red comercial donde se realizó la apuesta. Cuando el monto supera determinados topes establecidos por el operador, el pago se tramita mediante transferencia bancaria o cheque en las sedes administrativas centrales.

Los premios de menor cuantía suelen pagarse directamente en las oficinas principales o puntos de atención de la red comercial donde se realizó la apuesta. Cuando el monto supera determinados topes establecidos por el operador, el pago se tramita mediante transferencia bancaria o cheque en las sedes administrativas centrales. Tener en cuenta el plazo de caducidad: De acuerdo con la legislación colombiana vigente en materia de juegos de suerte y azar, el plazo máximo para reclamar un premio prescribe al año siguiente de la fecha de realización del sorteo.

Retenciones de ley e impuestos por ganancias ocasionales

En Colombia, los premios obtenidos a través de loterías, chances y demás juegos de suerte y azar están sujetos a las disposiciones tributarias fijadas en el Estatuto Tributario Nacional. Cuando el valor del premio supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), se aplica de manera automática la retención en la fuente por concepto de ganancia ocasional.

Publicidad

Este descuento corresponde al 20 % sobre el valor total del premio ganado y es retenido directamente por la entidad operadora al momento de efectuar el desembolso. Por esta razón, el ciudadano recibe el monto neto una vez descontada la obligación tributaria correspondiente, sin que ello exima al beneficiario de reportar dicho ingreso en su declaración anual de renta, si cumple con los topes legales exigidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



Importancia de jugar legal y consultar con Coljuegos

Las autoridades nacionales reiteran el llamado a los ciudadanos para que realicen sus apuestas únicamente a través de operadores debidamente autorizados y vigilados por Coljuegos, la entidad encargada de administrar el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en el país.



Apostar en plataformas o puntos ilegales no solo expone al jugador al riesgo de no recibir el pago en caso de resultar ganador, sino que también afecta directamente los recursos destinados a la financiación del sistema de salud pública de los colombianos. Ante cualquier duda sobre la legalidad de un punto de venta o el estado de un operador, los usuarios pueden verificar la información oficial directamente en el portal institucional de Coljuegos o en los canales de atención al ciudadano de la red autorizada en cada departamento.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad