Los apostadores siguen de cerca el sorteo de Chontico Día programado para este jueves 19 de noviembre de 2026 en Colombia, a la espera de conocer el reporte oficial del premio mayor de la jornada.



¿Cuál es el resultado de Chontico Día de hoy 19 de noviembre de 2026?

El reporte oficial correspondiente al premio principal del sorteo de Chontico Día del jueves 19 de noviembre de 2026 se actualiza una vez concluye la transmisión y validación del escrutinio por parte del operador autorizado.



Número ganador: 5158

La "Quinta" cifra: 1

¿Qué hacer si resulta ganador en Chontico Día?

Quienes acierten al premio mayor deben actuar con cautela desde el primer momento para proteger tanto el tiquete como su seguridad personal. El tiquete físico original debidamente activado en el sistema del operador es el comprobante indispensable para iniciar el trámite de pago ante la red autorizada.



Recomendaciones clave antes de reclamar el premio

Conservar el tiquete en buen estado, sin tachones, enmendaduras, humedad o deterioros que impidan la lectura de sus códigos de seguridad o la validación en el sistema central.

Firmar y diligenciar el reverso del tiquete con los datos personales exigidos por el operador únicamente cuando se disponga a realizar el cobro, evitando exponer el documento antes de tiempo.

Evitar divulgar la noticia del acierto en redes sociales o con personas ajenas al núcleo de confianza para prevenir riesgos de seguridad o fraudes.

Acudir a los puntos de pago habilitados o comunicarse con los canales oficiales de atención del operador cuando el monto supere los límites atendidos en ventanilla ordinaria o requiera transferencia electrónica.

Documentos y plazos exigidos para el cobro

Para hacer efectivo el pago de un premio en juegos de suerte y azar en Colombia, el ganador debe presentar su documento de identidad original vigente (como cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte válido) junto con el tiquete ganador original sin alteraciones. De acuerdo con la normativa vigente en el país, el derecho a reclamar el premio caduca al cumplirse un año contado a partir de la fecha del sorteo o cierre de la emisión, por lo que conviene adelantar el procedimiento dentro de ese plazo legal.



Impuestos y retención en la fuente por ganancia ocasional

En Colombia, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar, loterías, rifas y chances están gravados con el impuesto de ganancia ocasional. Según lo establecido en el Estatuto Tributario, la tarifa aplicable a los premios provenientes de loterías, apuestas y sorteos similares corresponde al 20 % sobre el valor del premio, aplicada mediante retención en la fuente al momento del pago cuando se superan los topes fijados en Unidades de Valor Tributario (UVT).

Quienes resulten favorecidos deben tener en cuenta que la retención practicada por el pagador es un mecanismo de recaudo del tributo, mientras que la obligación de incluir el ingreso en la declaración de renta depende de las condiciones fiscales particulares de cada contribuyente frente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Asimismo, el valor apostado en el tiquete o en jugadas anteriores no se descuenta de la base gravable del premio.



Importancia de jugar legal y verificar ante Coljuegos

Participar únicamente en puntos de venta y operadores autorizados garantiza que el juego esté regulado bajo los estándares de control del Estado colombiano. Coljuegos es la entidad encargada de administrar, regular y vigilar las apuestas y juegos de suerte y azar del orden nacional, asegurando que los operadores cumplan con los requisitos técnicos, financieros y de respaldo necesarios para responder por los premios entregados al público.

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Jugar en canales legales también protege los recursos que la operación de estos juegos destina a la financiación de la salud pública en el país. Por ello, los apostadores deben verificar que cada tiquete cuente con los elementos de control y registro del operador autorizado, evitar plataformas o vendedores informales sin respaldo legal y consultar los canales oficiales de Coljuegos o del concesionario correspondiente ante cualquier inquietud sobre la validez de un sorteo o el estado de un premio.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

