La discusión sobre el incremento del salario mínimo para 2027 ya inició. Los diferentes sectores que hacen parte de la mesa de concertación ya se encuentran analizando sus propuestas, pero todavía faltan cifras claves por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para sustentar los incrementos. María Elena Ospina, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), y Nelson Alarcón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), hablaron para Noticias Caracol y explicaron la base que dictará sus respectivas propuestas.



"Nosotros hoy no tenemos una cifra hasta tanto el DANE no destape o no nos dé las cifras de inflación, las cifras de productividad y que realmente podamos técnicamente empezar a analizar cuál sería el aumento o el incremento del salario mínimo para el 2027. Hasta ese momento no podríamos realmente nosotros tener claridad sobre cuál sería ese salario mínimo para el 2027", comenzó explicando Ospina. La presidenta de Acopi indicó que el salario mínimo tiene demasiados costos indexados, por lo que su variación siempre tiene amplias repercusiones.

Ospina indicó que el incremento del salario mínimo beneficia a las 2.400.000 personas que lo ganan, "pero realmente afecta a los 13.600.000 personas que ganan menos del salario mínimo. Y en los costos indexados, pues tenemos costos de salud, de seguros, de las mismas multas, costos indexados al salario mínimo que afectan a todos los colombianos. Por eso nosotros desde Acopi siempre esperamos esas cifras de la inflación y la productividad para realmente tener una cifra técnica que nos beneficie absolutamente a todos".

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Por su parte, Nelson Alarcón aseguró que desde la CUT van a hablar del salario mínimo vital para tener un mayor poder adquisitivo. "Hoy es muy prematuro hablar de una cifra porcentualmente diciéndolo y por eso se requiere y se necesita hacer estos cálculos para cerrar esa brecha de desigualdad que hoy existe (...) el DANE nos va a revelar las diferentes ítem, las cifras, el crecimiento, el crecimiento del producto interno bruto, el tema de la economía, el tema de la inflación y muchos factores que hay que tener en cuenta, el tema de la productividad, lo que se aporta desde los ingresos de los trabajadores y trabajadoras al recurso, al presupuesto nacional, bueno, en fin, una serie de variables que debemos tener en cuenta".



Alarcón también dijo que se debía tener en cuenta el impacto del proyecto de la Ley de Rescate Fiscal. "Se debería generar una sesión especial para mirar los pro y los contra frente a este proyecto de reforma tributaria que ha presentado el Gobierno nacional. No puede ser que aquí se continúe diciendo que la economía que se que ha disminuido el crecimiento y siempre los trabajadores y trabajadoras sean los que paguen los platos rotos frente a esto (...) Si tienen mayor poder adquisitivo, pues van a poder mover mucho más la economía en nuestro país", concluyó.



La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, aprobó el cronograma para la concertación del salario mínimo de 2027. En este documento se estableció que desde el próximo 26 de noviembre inician las sesiones técnicos con la Subcomisión de Productividad. Mientras que las jornadas de negociación serán a partir del 27 del mismo mes.

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El 9 de diciembre se analizarán los indicadores de inflación y las perspectivas macroeconómicas, con la información del DANE, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. Mientras que el 10 de diciembre, las centrales obreras, las organizaciones de pensionados y los empleadores presentarán sus propuestas de incremento y hasta el 15 de diciembre se adelantarán las jornadas de deliberación esperando llegar a un acuerdo antes de la primera fecha límite.