Resultados del Super Astro Luna: sorteo de hoy lunes 5 de enero de 2026: números ganadores

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los sorteos predilectos entre los colombianos. Su particular propuesta, que fusiona el azar numérico con la astrología, atrae diariamente a miles de apostadores que buscan probar su suerte bajo la influencia de los signos del zodiaco. Al jugarse los 365 días del año —sin excepción de feriados—, este sorteo mantiene una vigencia y expectativa constantes en todo el territorio nacional.

Números ganadores del 5 de enero de 2026

Para quienes participaron en la edición nocturna de este lunes 5 de enero, la combinación que dictó la suerte está por confirmarse. Siga EN VIVO el detalle de los números ganadores:

Categoría Resultado Número Ganador Por definirse Tres últimas cifras Por definirse Dos últimas cifras Por definirse Signo Zodiacal Por definirse

Estos dígitos corresponden oficialmente al sorteo del 5 de enero, marcando la pauta de premios para los ganadores de dicha jornada.



Horarios de emisión: ¿cuándo sintonizar?

Para no perder detalle de los resultados, es fundamental conocer el cronograma de los sorteos, el cual presenta ligeras variaciones dependiendo del día de la semana:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

10:40 p.m. Sábados: 10:42 p.m.

10:42 p.m. Domingos y días festivos: 8:30 p.m.

Cabe destacar que todas las sesiones se transmiten en directo, un factor que refuerza la transparencia y seguridad del proceso para los participantes.

¿Cómo participar?

Entrar en el juego es un proceso intuitivo diseñado para todo tipo de público. Estos son los pasos básicos para realizar una apuesta válida:

Cifras: Elija una combinación de cuatro números (entre el 0000 y el 9999). Zodiaco: Seleccione uno de los 12 signos astrológicos. Opción múltiple: Si prefiere ampliar sus posibilidades, puede activar la función "Todos los signos", vinculando su número a todas las casas zodiacales en una sola jugada. Inversión: El monto de la apuesta es flexible, permitiendo montos desde los $500 hasta los $10.000, con un límite de cuatro jugadas por cada tiquete.

¿Ganó? Así puede reclamar su premio de forma segura

Las apuestas solo tienen validez si se realizan en los puntos de venta autorizados que operan legalmente en el país. En caso de que la fortuna esté de su lado, para hacer efectivo el cobro debe cumplir con el protocolo de seguridad de la organización:

Presentar el tiquete original de la apuesta. Este debe estar íntegro, sin tachaduras, enmendaduras ni daños físicos.

de la apuesta. Este debe estar íntegro, sin tachaduras, enmendaduras ni daños físicos. Portar el documento de identidad original y adjuntar una fotocopia legible del mismo.

Siguiendo estos lineamientos, el trámite de pago se gestionará de manera ágil y dentro de los marcos legales establecidos, garantizando que el premio llegue a sus manos sin complicaciones.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

