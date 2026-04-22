Resultados Dorado Mañana hoy, miércoles 22 de abril de 2026: números ganadores

El Dorado Mañana realizó su sorteo este miércoles 22 de abril de 2026, uno de los juegos de chance más consultados en Colombia por la rapidez en la entrega de resultados y sus múltiples modalidades de apuesta.

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Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo en horas de la mañana, momento en el que miles de jugadores estuvieron atentos a conocer la combinación ganadora y verificar sus tiquetes.



Resultados Dorado Mañana hoy, miércoles 22 de abril de 2026

Estos fueron los números ganadores del sorteo:

Número ganador: por definir

por definir Dos últimas cifras: por definir

por definir Tres últimas cifras: por definir

por definir La quinta: por definir

Se recomienda a los participantes validar los resultados únicamente a través de canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de cobro.



¿Cómo jugar el Dorado Mañana?

Para participar, el jugador debe elegir un número de entre una y cuatro cifras (del 0000 al 9999) y definir la modalidad de apuesta, que puede ser directa o combinada.



Directa: las cifras deben coincidir en orden exacto.

las cifras deben coincidir en orden exacto. Combinada: el orden no afecta, pero el premio es menor.

También es posible apostar a una cifra (uña), dos cifras (pata) o incluir la llamada quinta cifra, una modalidad adicional implementada en los últimos años.



El Dorado Mañana se caracteriza por ser accesible. El valor de la apuesta depende del monto que desee invertir cada jugador, con opciones que generalmente inician desde 1.000 pesos.



Plan de premios

Dependiendo del acierto, los pagos pueden ser:

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Cuatro cifras directas: hasta 4.500 veces lo apostado

hasta 4.500 veces lo apostado Tres cifras: hasta 400 veces

hasta 400 veces Dos cifras: hasta 50 veces

hasta 50 veces Una cifra: 5 veces lo apostado

El Dorado Mañana se sortea de lunes a sábado a las 11:00 a. m. No se realiza los domingos ni festivos.



¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador, es clave:

Conservar el tiquete en buen estado

Verificar el resultado en canales oficiales

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los de mayor valor requieren presentar documento de identidad y cumplir con requisitos adicionales.

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Recuerde que algunos premios pueden estar sujetos a retenciones según la normativa vigente.

Paula Rozo

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