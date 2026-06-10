Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, se entregó a las autoridades tras ratificarse su condena

Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), se entregó este martes a la Policía para cumplir su condena de 28 años y 3 meses de cárcel por crear y financiar el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, según el fallo judicial.

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"Santiago Uribe, mi hermano, llegó por sus medios a una comisaría de Policía para cumplir con la orden de captura", escribió el expresidente en un escueto mensaje publicado en su cuenta de X en el que no dio más detalles.



¿De qué acusan a Santiago Uribe?

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el pasado 4 de junio la condena de 28 años y 3 meses de prisión contra el ganadero.

El alto tribunal ratificó que Santiago Uribe cometió los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados, al participar en la conformación de Los 12 apóstoles, un grupo paramilitar que nació en el municipio de Yarumal, departamento de Antioquia, y también de estar implicado en el asesinato de Camilo Barrientos, cometido en 1994 en esa población.



La Sala Plena confirmó "la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia mediante la cual condenó a Santiago Uribe Vélez como coautor penalmente responsable de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, como concurso de delitos de lesa humanidad", decisión contra la que "no procede recurso alguno".



La defensa del ganadero Uribe estuvo encabezada por el abogado Jaime Granados, quien es también el representante legal del exmandatario en sus casos judiciales y dijo en varias oportunidades que en el proceso hubo falsos testigos e incluso manipulación mediática.

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"Las decisiones judiciales deben ser respetadas y acatadas. Sin embargo, a través de los mecanismos jurídicos consagrados en el ordenamiento jurídico, seguiremos defendiendo la inocencia de Santiago, pues los 16 años de conocimiento de este caso nos permiten advertir que está siendo injustamente condenado", expresó en su momento el abogado Granados en un comunicado.

Allí agregó que él y su equipo estudiarán "el contenido completo de la decisión y de los salvamentos de voto", tras lo cual se pronunciarán "con mayores detalles".

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El expresidente Uribe, entre tanto, ha sido denunciado por sus presuntos vínculos con los paramilitares en sus años como gobernador de Antioquia (1995-1997), incluida una que lo relaciona indirectamente con la masacre de El Aro, en la que fueron asesinados 17 campesinos en octubre de 1997.

AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL