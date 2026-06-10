Bogotá dará subsidio de arriendo a familias que cumplan estos requisitos: fechas de postulación

La Alcaldía Mayor de Bogotá abrirá una nueva convocatoria de subsidios de arriendo dirigida a hogares en condición de vulnerabilidad, como parte de su política de atención habitacional. La medida se implementa a través del programa Arrendamiento Temporal Solidario, integrado en la estrategia 'Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar', liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat.



La convocatoria se desarrollará de manera virtual los días 10 y 11 de junio de 2026, fechas en las cuales los hogares interesados podrán postularse mediante la plataforma oficial de la entidad distrital.

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El programa contempla la entrega de un subsidio mensual de hasta $1.085.561, equivalente a cerca de 0,62 salarios mínimos mensuales, durante un periodo máximo de seis meses. Este apoyo económico tiene como objetivo cubrir total o parcialmente el valor del canon de arrendamiento y contribuir a la permanencia de las familias en una vivienda formal.

De acuerdo con la información oficial, la iniciativa se orienta a hogares que enfrentan condiciones socioeconómicas críticas en la ciudad. La administración distrital plantea esta intervención como un mecanismo de atención inmediata frente a situaciones que afectan la estabilidad residencial, especialmente en contextos de ingresos limitados o emergencias sociales.



🏡Sabemos que hay momentos en los que sostener un hogar se vuelve más difícil… y en esos momentos, no estás solo.



Este 10 y 11 de junio podrás postularte a #ArrendamientoTemporalSolidario , un apoyo que ayuda a cubrir total o parcialmente el arriendo de tu vivienda en Bogotá👇🏼 pic.twitter.com/AA921xIfKZ — Secretaría del Hábitat (@habitatbogota) June 9, 2026

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¿Quiénes pueden postularse al subsidio de arriendo en Bogotá?

La convocatoria está dirigida a jefes o jefas de hogar mayores de edad que registren ingresos mensuales de hasta un salario mínimo. Además, los aspirantes no deben ser propietarios de vivienda ni haber recibido previamente subsidios distritales de vivienda que hayan sido aplicados de forma efectiva. El programa establece una focalización en grupos poblacionales definidos como prioritarios. Entre estos se encuentran:



Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o en riesgo de feminicidio.

Víctimas del conflicto armado.

Personas mayores.

Recicladores de oficio inscritos en el Registro Único de Recicladores de Oficio (RURO).

Hogares afectados por emergencias o desastres ocurridos en los últimos cinco años.

Familias pertenecientes a grupos étnicos.

La Secretaría Distrital del Hábitat también aplicará criterios adicionales de priorización para la asignación de los recursos. Entre estos se incluyen hogares monoparentales, familias con personas en condición de discapacidad, cuidadores vinculados a las Manzanas del Cuidado, jóvenes jefes de hogar entre 18 y 28 años, personas en procesos de reincorporación y miembros de la comunidad transgénero.

Asimismo, se tendrán en cuenta condiciones como la ubicación del hogar en zonas de intervención urbana, la pertenencia a la fuerza pública o situaciones asociadas a veteranos y familiares de personas fallecidas en combate.



Así es el proceso de inscripción

Las inscripciones se realizarán exclusivamente en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital del Hábitat. Durante el proceso, los postulantes deberán cargar en formato PDF los documentos que acrediten su situación socioeconómica y las condiciones del hogar. Entre los documentos exigidos se encuentran:



Copias de los documentos de identidad de los integrantes mayores de edad.

Certificados de ingresos laborales o declaraciones de ingresos independientes.

Certificaciones juramentadas para quienes no perciben ingresos.

Contrato de arrendamiento vigente conforme a la Ley 820 de 2003.

Recibos recientes de servicios públicos.

Registro fotográfico de la vivienda.

Soportes que acrediten la pertenencia a grupos priorizados.

Certificación bancaria del arrendatario para el desembolso del subsidio.

Información del inmueble, como matrícula inmobiliaria o CHIP.

La entidad distrital enfatiza que el proceso es gratuito y no requiere intermediarios. La postulación solo debe hacerse a través de los canales oficiales, lo que busca evitar fraudes o cobros indebidos asociados a este tipo de convocatorias.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

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