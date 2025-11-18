Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, martes 18 de noviembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Miles de colombianos iniciaron la jornada de este martes, 18 de noviembre de 2025, con la expectativa puesta en el sorteo matutino más popular del país, el Dorado Mañana. Este juego de azar, que se ha consolidado como una tradición diaria, ha revelado ya la combinación que convierte la esperanza en realidad para los afortunados apostadores.
Además, el Dorado Mañana se distingue por ser un juego de azar debidamente regulado y autorizado por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. Esto garantiza que todos los procedimientos se realicen bajo estrictas normas de legalidad y confianza para los apostadores.
El nuevo número ganador del chance Dorado Mañana de este martes, 18 de noviembre de 2025, es el 7430, con la quinta número 1.
Para los apostadores que jugaron en las diferentes modalidades, estos son los resultados claves:
Cabe destacar, que la entidad recomienda a los participantes verificar inmediatamente sus tiquetes en los puntos de venta autorizados. El Dorado Mañana se ha ganado la confianza de su audiencia gracias a su transparencia y la solidez de su operación, transmitiendo su sorteo en vivo de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Su atractivo radica también en la diversidad de sus modalidades de juego, que permiten a cada persona elegir la estrategia que mejor se adapte a su presupuesto y nivel de riesgo:
|Modalidad
|Pago (Veces el valor apostado)
|4 cifras directo
|4.500
|4 cifras combinado
|208
|3 cifras directo
|400
|3 cifras combinado
|83
|2 cifras (pata)
|50
|1 cifra (uña)
|5
Es importante recordar que el sorteo no se lleva a cabo los domingos ni días festivos, manteniendo su compromiso con la emoción matutina durante la semana.
En caso de haber sido uno de los afortunados, el proceso para reclamar el premio es ágil y seguro, siguiendo las directrices de Paga Todo. Para premios de $100.000 pesos en adelante, diríjase a un punto de venta autorizado, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos indispensables:
El Chance se mantiene como una de las opciones de apuestas más accesibles y emocionantes en Colombia. Regulado por la Lotería de Bogotá, este juego permite a los ciudadanos aspirar a grandes premios en efectivo con una inversión mínima. Así puede participar:
Las apuestas para 3 y 4 cifras pueden acceder al incentivo "Encime", que añade hasta un 50% adicional al valor apostado, mejorando la rentabilidad del juego.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
