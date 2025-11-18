Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, martes 18 de noviembre de 2025: números ganadores

Miles de colombianos iniciaron la jornada de este martes, 18 de noviembre de 2025, con la expectativa puesta en el sorteo matutino más popular del país, el Dorado Mañana. Este juego de azar, que se ha consolidado como una tradición diaria, ha revelado ya la combinación que convierte la esperanza en realidad para los afortunados apostadores.



Además, el Dorado Mañana se distingue por ser un juego de azar debidamente regulado y autorizado por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. Esto garantiza que todos los procedimientos se realicen bajo estrictas normas de legalidad y confianza para los apostadores.

Resultados del Dorado Mañana, sorteo 18 de noviembre de 2025

El nuevo número ganador del chance Dorado Mañana de este martes, 18 de noviembre de 2025, es el 7430, con la quinta número 1.

Para los apostadores que jugaron en las diferentes modalidades, estos son los resultados claves:



Número Ganador (4 cifras): 7430

7430 Tres Últimas Cifras (3 cifras): 430

430 Dos Últimas Cifras (2 cifras): 30

30 La Quinta (1 cifra adicional): 1

Cabe destacar, que la entidad recomienda a los participantes verificar inmediatamente sus tiquetes en los puntos de venta autorizados. El Dorado Mañana se ha ganado la confianza de su audiencia gracias a su transparencia y la solidez de su operación, transmitiendo su sorteo en vivo de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Su atractivo radica también en la diversidad de sus modalidades de juego, que permiten a cada persona elegir la estrategia que mejor se adapte a su presupuesto y nivel de riesgo:



Modalidad Pago (Veces el valor apostado) 4 cifras directo 4.500 4 cifras combinado 208 3 cifras directo 400 3 cifras combinado 83 2 cifras (pata) 50 1 cifra (uña) 5

Es importante recordar que el sorteo no se lleva a cabo los domingos ni días festivos, manteniendo su compromiso con la emoción matutina durante la semana.



¿Ganó? Así puede reclamar su premio

En caso de haber sido uno de los afortunados, el proceso para reclamar el premio es ágil y seguro, siguiendo las directrices de Paga Todo. Para premios de $100.000 pesos en adelante, diríjase a un punto de venta autorizado, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos indispensables:

Ser mayor de edad. Tener el tiquete original: es muy importante que lleve el tiquete en perfecto estado, sin enmendaduras, y completamente diligenciado en su reverso. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Resultados anteriores de El Dorado Mañana

Resultados del Sorteo Dorado Mañana



15 de Noviembre de 2025: 2596

2596 14 de Noviembre de 2025: 3296

3296 13 de Noviembre de 2025: 1202

1202 12 de Noviembre de 2025: 9315

9315 11 de Noviembre de 2025: 2839

2839 10 de Noviembre de 2025: 1697

1697 08 de Noviembre de 2025: 5452

5452 07 de Noviembre de 2025: 0638

0638 06 de Noviembre de 2025: 7387

7387 05 de Noviembre de 2025: 5605

5605 04 de Noviembre de 2025: 7184

7184 01 de Noviembre de 2025: 3486

3486 31 de Octubre de 2025: 0900

0900 30 de Octubre de 2025: 7052

¿Cómo jugar Chance?

El Chance se mantiene como una de las opciones de apuestas más accesibles y emocionantes en Colombia. Regulado por la Lotería de Bogotá, este juego permite a los ciudadanos aspirar a grandes premios en efectivo con una inversión mínima. Así puede participar:



El jugador elige una combinación numérica de hasta cinco (5) cifras. Se define la cantidad a apostar, que puede ser desde $500 pesos, y se selecciona una lotería o sorteo favorito (como El Dorado Mañana) cuyo resultado se tomará como referencia. Si el número apostado coincide con el resultado oficial del sorteo elegido, el jugador gana el premio en efectivo, según el plan autorizado.

Las apuestas para 3 y 4 cifras pueden acceder al incentivo "Encime", que añade hasta un 50% adicional al valor apostado, mejorando la rentabilidad del juego.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

