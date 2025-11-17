En vivo
Colpensiones entrega nuevos bonos de más de $2 millones a 312 afiliados que cumplen este requisito

El total de bonos entregados será de 1.040, cada uno con un valor de $2.350.000. Para participar, los afiliados deben cumplir dos condiciones esenciales.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 17 de nov, 2025
