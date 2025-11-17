Colpensiones entrega nuevos bonos de más de $2 millones a 312 afiliados que cumplen este requisito

Publicidad
Colpensiones ha anunciado la entrega de nuevos bonos por un valor superior a $2 millones a 312 afiliados del programa BEPS. Este sorteo, parte de la iniciativa Ahorrar es Ganar 2025, está programado para el 20 de noviembre de 2025. ¿Quiénes podrían recibir los bonos? y ¿cómo se entregarán? Noticias Caracol le explica en detalle.
El programa BEPS, que significa Beneficios Económicos Periódicos, es una alternativa de ahorro voluntario diseñada para colombianos con ingresos inferiores a un salario mínimo mensual, que no cumplen los requisitos para acceder a una pensión tradicional dentro del sistema general y que desean ahorrar de manera organizada para obtener beneficios en el futuro.
Este mecanismo permite a los afiliados acumular aportes en una cuenta individual, los cuales pueden convertirse en una renta vitalicia al llegar a la vejez o utilizarse para completar las semanas faltantes requeridas para acceder a una pensión ordinaria mediante el Sistema de Equivalencias.
Además, Colpensiones adiciona un subsidio estatal del 20 % sobre los aportes realizados. El programa también ofrece, para quienes realicen al menos seis aportes superiores a $20.000 o acumulen al menos $300.000 en el período, un seguro de vida gratuito que cubre muerte, desmembración e incapacidad total o permanente.
“Todas las personas que de manera juiciosa hagan su ahorro, tendrán entre otros beneficios, un seguro de vida e incapacidad por enfermedades graves y desmembración. En estos 10 años de operación, se han expedido 543.736 pólizas de seguro gratuitas entre las personas ahorradoras. Este microseguro de vida ha sido reconocido a nivel internacional como una de las mejores prácticas en las Américas, para incentivar el ahorro”, aseguró la vicepresidenta comercial y de servicio al ciudadano de Colpensiones, Paola Palmariny.
La iniciativa contempla tres sorteos durante el año con los siguientes montos:
El total de bonos entregados a lo largo de este periodo será de 1.040, cada uno con un valor de $2.350.000. Para participar en el sorteo, los afiliados deben cumplir dos condiciones esenciales. La primera consiste en realizar aportes al programa BEPS entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025. La segunda está relacionada con la generación de oportunidades de participación, las cuales dependen directamente del monto ahorrado durante ese período.
Cada aporte incrementa las posibilidades de ganar. Por cada $100.000 ahorrados, el afiliado obtiene una oportunidad para el sorteo. Si el ahorro supera los $400.000, se asigna una oportunidad adicional como incentivo. El tope anual de ahorro permitido es de $2.200.000, lo que puede otorgar hasta 38 oportunidades en total. Este sistema busca premiar la constancia y el esfuerzo de quienes realizan aportes voluntarios al programa.
Cada uno de los 312 bonos entregados en este segundo sorteo tiene un valor de $2.350.000. Estos bonos son de consumo, lo que significa que:
La afiliación a Colpensiones, que administra el Régimen de Prima Media (RPM) y el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), varía dependiendo de la categoría del solicitante: trabajador dependiente, independiente, o colombiano residente en el exterior. Le detallamos cómo es el proceso para las principales categorías de afiliados al Régimen de Prima Media (RPM), que es el sistema de pensión formal:
Para que una persona que trabaja bajo dependencia se afilie al RPM, es indispensable que el proceso sea gestionado por el empleador. Los requisitos clave son:
Es importante notar que la afiliación es obligatoria para ciertos grupos, como los trabajadores que desempeñan actividades de alto riesgo y los trabajadores del servicio doméstico. También deben afiliarse obligatoriamente al RPM los servidores públicos que ingresen por primera vez al sector público en cargos de carrera administrativa, incluso si son provisionales.
Los trabajadores independientes tienen la potestad de solicitar su propia afiliación. El proceso requiere:
Una alternativa para los independientes es la afiliación a través de una asociación, agremiación o comunidad religiosa. Para esto, además de diligenciar y firmar el formulario (que también debe ser firmado por la persona designada de la asociación), se debe anexar fotocopia del documento de identificación y una certificación escrita que acredite la vinculación con la agremiación. Estas deben estar aprobadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Los colombianos que residen fuera del país tienen la posibilidad de afiliarse o continuar realizando aportes al Sistema General de Pensiones a través del programa Colpensiones en el exterior. El procedimiento se realiza de la siguiente manera:
Colpensiones también ofrece la vinculación al programa BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), diseñado para quienes tienen ingresos inferiores a un salario mínimo y no logran cotizar para una pensión. La entidad facilita esta vinculación a través de la opción "Vinculate a un clic", y también mediante el trámite de "Vinculación al programa BEPS" en la Sede Electrónica.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL