Colpensiones entrega nuevos bonos de más de $2 millones a 312 afiliados que cumplen este requisito

Colpensiones ha anunciado la entrega de nuevos bonos por un valor superior a $2 millones a 312 afiliados del programa BEPS. Este sorteo, parte de la iniciativa Ahorrar es Ganar 2025, está programado para el 20 de noviembre de 2025. ¿Quiénes podrían recibir los bonos? y ¿cómo se entregarán? Noticias Caracol le explica en detalle.

El programa BEPS, que significa Beneficios Económicos Periódicos, es una alternativa de ahorro voluntario diseñada para colombianos con ingresos inferiores a un salario mínimo mensual, que no cumplen los requisitos para acceder a una pensión tradicional dentro del sistema general y que desean ahorrar de manera organizada para obtener beneficios en el futuro.



Este mecanismo permite a los afiliados acumular aportes en una cuenta individual, los cuales pueden convertirse en una renta vitalicia al llegar a la vejez o utilizarse para completar las semanas faltantes requeridas para acceder a una pensión ordinaria mediante el Sistema de Equivalencias.



Además, Colpensiones adiciona un subsidio estatal del 20 % sobre los aportes realizados. El programa también ofrece, para quienes realicen al menos seis aportes superiores a $20.000 o acumulen al menos $300.000 en el período, un seguro de vida gratuito que cubre muerte, desmembración e incapacidad total o permanente.

“Todas las personas que de manera juiciosa hagan su ahorro, tendrán entre otros beneficios, un seguro de vida e incapacidad por enfermedades graves y desmembración. En estos 10 años de operación, se han expedido 543.736 pólizas de seguro gratuitas entre las personas ahorradoras. Este microseguro de vida ha sido reconocido a nivel internacional como una de las mejores prácticas en las Américas, para incentivar el ahorro”, aseguró la vicepresidenta comercial y de servicio al ciudadano de Colpensiones, Paola Palmariny.



Entrega de los bonos de más de $2 millones en Colpensiones

La iniciativa contempla tres sorteos durante el año con los siguientes montos:



18 de septiembre de 2025: 208 bonos entregados, correspondientes a aportes realizados hasta el 31 de agosto.

20 de noviembre de 2025: segundo sorteo, con la entrega de 312 bonos, en esta ocasión valorados en $2.350.000 cada uno, redimibles en supermercados aliados.

22 de enero de 2026: tercer sorteo, con la entrega de 520 bonos, basado en aportes hasta el 31 de diciembre.

El total de bonos entregados a lo largo de este periodo será de 1.040, cada uno con un valor de $2.350.000. Para participar en el sorteo, los afiliados deben cumplir dos condiciones esenciales. La primera consiste en realizar aportes al programa BEPS entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025. La segunda está relacionada con la generación de oportunidades de participación, las cuales dependen directamente del monto ahorrado durante ese período.

Cada aporte incrementa las posibilidades de ganar. Por cada $100.000 ahorrados, el afiliado obtiene una oportunidad para el sorteo. Si el ahorro supera los $400.000, se asigna una oportunidad adicional como incentivo. El tope anual de ahorro permitido es de $2.200.000, lo que puede otorgar hasta 38 oportunidades en total. Este sistema busca premiar la constancia y el esfuerzo de quienes realizan aportes voluntarios al programa.



¿En qué consisten los bonos que regalará Colpensiones?

Cada uno de los 312 bonos entregados en este segundo sorteo tiene un valor de $2.350.000. Estos bonos son de consumo, lo que significa que:



No se entregan en efectivo.

Solo pueden redimirse en los supermercados aliados al programa BEPS.

El propósito de los bonos de consumo es permitir a los beneficiarios adquirir productos de primera necesidad o realizar compras sustanciales en establecimientos con convenio.

¿Cómo puedo afiliarme a Colpensiones?

La afiliación a Colpensiones, que administra el Régimen de Prima Media (RPM) y el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), varía dependiendo de la categoría del solicitante: trabajador dependiente, independiente, o colombiano residente en el exterior. Le detallamos cómo es el proceso para las principales categorías de afiliados al Régimen de Prima Media (RPM), que es el sistema de pensión formal:



Afiliación para trabajadores dependientes

Para que una persona que trabaja bajo dependencia se afilie al RPM, es indispensable que el proceso sea gestionado por el empleador. Los requisitos clave son:



Diligenciamiento del formulario: se debe diligenciar el formulario de vinculación.

Firmas requeridas: el formulario debe ser firmado tanto por el trabajador como por el empleador o la persona designada para ello en la empresa.

Documentación: es necesaria la fotocopia del documento de identificación del afiliado.

Radicación: los documentos deben ser radicados en cualquiera de los Puntos de Atención Colpensiones (PAC).

Es importante notar que la afiliación es obligatoria para ciertos grupos, como los trabajadores que desempeñan actividades de alto riesgo y los trabajadores del servicio doméstico. También deben afiliarse obligatoriamente al RPM los servidores públicos que ingresen por primera vez al sector público en cargos de carrera administrativa, incluso si son provisionales.



Afiliación para trabajadores independientes

Los trabajadores independientes tienen la potestad de solicitar su propia afiliación. El proceso requiere:



Formulario y firma: diligenciar y firmar el formulario de vinculación.

Identificación: presentar el documento de identificación en el PAC.

Radicación: radicar los documentos en cualquiera de los Puntos de Atención Colpensiones (PAC).

Una alternativa para los independientes es la afiliación a través de una asociación, agremiación o comunidad religiosa. Para esto, además de diligenciar y firmar el formulario (que también debe ser firmado por la persona designada de la asociación), se debe anexar fotocopia del documento de identificación y una certificación escrita que acredite la vinculación con la agremiación. Estas deben estar aprobadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.



Afiliación para colombianos en el exterior

Los colombianos que residen fuera del país tienen la posibilidad de afiliarse o continuar realizando aportes al Sistema General de Pensiones a través del programa Colpensiones en el exterior. El procedimiento se realiza de la siguiente manera:



Preafiliación digital: debe realizarla ingresando a la página web de Colpensiones, ubicar el segmento de afiliados y seleccionar el vínculo de preafiliación – colombianos en el exterior.

Viabilidad: a través de este módulo, se podrá conocer de forma inmediata si la afiliación es viable.

Diligenciamiento: una vez tenga usuario y contraseña, debe descargar el formulario y el instructivo para su diligenciamiento.

Envío de documentos: cuando el sistema indique que el formulario está correctamente diligenciado y validado, debe imprimirlo y enviarlo por correo electrónico a la dirección colombianosenelexterior@colpensiones.gov.co, o por correo físico a la Carrera 15 No 94 - 65 en Bogotá, Colombia.

Vinculación al programa BEPS

Colpensiones también ofrece la vinculación al programa BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), diseñado para quienes tienen ingresos inferiores a un salario mínimo y no logran cotizar para una pensión. La entidad facilita esta vinculación a través de la opción "Vinculate a un clic", y también mediante el trámite de "Vinculación al programa BEPS" en la Sede Electrónica.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL