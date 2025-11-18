Resultados del Chontico Día hoy, martes 18 de noviembre de 2025: ¿es uno de los ganadores?

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El popular juego de apuestas Chontico Día vuelve a estar en la mira de miles de jugadores este martes 18 de noviembre, quienes esperan conocer los resultados del más reciente sorteo.Como cada jornada, la emisión oficial se transmite a la 1:00 p.m., momento en el que se revelan las cifras ganadoras en vivo.
Durante la transmisión, la Lotería del Valle, operadora del juego, muestra paso a paso el desarrollo del sorteo, desde la verificación de los elementos hasta la extracción de las balotas. Este procedimiento garantiza transparencia y seguridad. Cabe destacar que Chontico Día esta autorizado por la entidad encargada de realizar la inspección, control y vigilancia de apuestas y juegos, Coljuegos.
A continuación los números ganadores del sorteo Chontico Día hoy, martes 18 de noviembre de 2025:
A continuación, se presenta un resumen de los últimos resultados de la familia de sorteos Chontico, para quienes siguen el historial de resultados así se han comportado los sorteos más recientes:
|Chance / Sorteo
|Sorteo No.
|Fecha
|Número Ganador (4 Cifras)
|Chontico Día
|6363
|Lunes, 17 de Noviembre de 2025
|3832
|Chontico Noche
|6362
|Domingo, 16 de Noviembre de 2025
|0781
|Chontico Noche
|6361
|Sábado, 15 de Noviembre de 2025
|1840
|Chontico Día
|8250
|Sábado, 15 de Noviembre de 2025
|5857
|Chontico Noche
|6360
|Viernes, 14 de Noviembre de 2025
|4417
|Chontico Día
|8249
|Viernes, 14 de Noviembre de 2025
|6552
|Super Chontico Noche
|6359
|Jueves, 13 de Noviembre de 2025
|3297
|Chontico Noche
|6358
|Jueves, 13 de Noviembre de 2025
|6577
|Chontico Día
|8248
|Jueves, 13 de Noviembre de 2025
|3206
|Chontico Noche
|6357
|Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
|5535
|Chontico Día
|8247
|Miércoles, 12 de Noviembre de 2025
|3567
|Chontico Noche
|6356
|Martes, 11 de Noviembre de 2025
|1564
|Chontico Día
|8246
|Martes, 11 de Noviembre de 2025
|9011
|Chontico Noche
|6355
|Lunes, 10 de Noviembre de 2025
|2282
|Chontico Día
|8245
|Lunes, 10 de Noviembre de 2025
|7767
|Chontico Noche
|6354
|Domingo, 9 de Noviembre de 2025
|2851
|Chontico Día
|8244
|Domingo, 9 de Noviembre de 2025
|9395
|Chontico Noche
|6353
|Sábado, 8 de Noviembre de 2025
|2412
|Chontico Día
|8243
|Sábado, 8 de Noviembre de 2025
|2305
|Chontico Noche
|6352
|Viernes, 7 de Noviembre de 2025
|9361
|Chontico Día
|8242
|Viernes, 7 de Noviembre de 2025
|1578
|Super Chontico Noche
|6351
|Jueves, 6 de Noviembre de 2025
|7028
|Chontico Noche
|6350
|Jueves, 6 de Noviembre de 2025
|8780
|Chontico Día
|8241
|Jueves, 6 de Noviembre de 2025
|0395
|Chontico Noche
|6349
|Miércoles, 5 de Noviembre de 2025
|6830
|Chontico Día
|8240
|Miércoles, 5 de Noviembre de 2025
|0511
|Chontico Noche
|6348
|Martes, 4 de Noviembre de 2025
|2107
|Chontico Día
|8239
|Martes, 4 de Noviembre de 2025
|4137
|Chontico Noche
|6347
|Lunes, 3 de Noviembre de 2025
|7599
|Chontico Día
|8238
|Lunes, 3 de Noviembre de 2025
|2651
|Chontico Noche
|6346
|Domingo, 2 de Noviembre de 2025
|7952
|Chontico Día
|8237
|Domingo, 2 de Noviembre de 2025
|0619
|Chontico Noche
|6345
|Sábado, 1 de Noviembre de 2025
|4022
|Chontico Día
|8236
|Sábado, 1 de Noviembre de 2025
|4395
Los sorteos del Chontico se realizan todos los días, con horarios distintos para cada modalidad:
Participar es sencillo, solo debe seguir los siguientes pasos:
El sistema permite elegir el número manualmente o dejarlo al azar.
Dependiendo de la apuesta, puede ganar por:
El tipo de apuesta se define al comprar el tiquete.
Premios hasta $100.000
Premios iguales o superiores a $100.000
pueden reclamarse en puntos autorizados, como Paga Todo, siempre y cuando el ganador cumpla con los requisitos establecidos. Para hacer efectivo el cobro, es necesario ser mayor de edad, presentar el tiquete diligenciado con los datos personales y llevar una fotocopia de la cédula; en algunos casos, también se solicita el RUT o formularios adicionales. Cuando el monto supera ciertas cifras, el pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. Es importante tener en cuenta que el tiquete ganador tiene una vigencia de un año desde la fecha del sorteo; pasado este plazo, el derecho al premio prescribe, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1393 de 2010.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL