Resultados del Chontico Día hoy, martes 18 de noviembre de 2025: ¿es uno de los ganadores?

El popular juego de apuestas Chontico Día vuelve a estar en la mira de miles de jugadores este martes 18 de noviembre, quienes esperan conocer los resultados del más reciente sorteo.Como cada jornada, la emisión oficial se transmite a la 1:00 p.m., momento en el que se revelan las cifras ganadoras en vivo.



Durante la transmisión, la Lotería del Valle, operadora del juego, muestra paso a paso el desarrollo del sorteo, desde la verificación de los elementos hasta la extracción de las balotas. Este procedimiento garantiza transparencia y seguridad. Cabe destacar que Chontico Día esta autorizado por la entidad encargada de realizar la inspección, control y vigilancia de apuestas y juegos, Coljuegos.



Resultados de Chontico Día EN VIVO

A continuación los números ganadores del sorteo Chontico Día hoy, martes 18 de noviembre de 2025:



Número ganador : 8053

: 8053 Quinta cifra: 7

Últimos sorteos del Chontico Millonario

A continuación, se presenta un resumen de los últimos resultados de la familia de sorteos Chontico, para quienes siguen el historial de resultados así se han comportado los sorteos más recientes:



Chance / Sorteo Sorteo No. Fecha Número Ganador (4 Cifras) Chontico Día 6363 Lunes, 17 de Noviembre de 2025 3832 Chontico Noche 6362 Domingo, 16 de Noviembre de 2025 0781 Chontico Noche 6361 Sábado, 15 de Noviembre de 2025 1840 Chontico Día 8250 Sábado, 15 de Noviembre de 2025 5857 Chontico Noche 6360 Viernes, 14 de Noviembre de 2025 4417 Chontico Día 8249 Viernes, 14 de Noviembre de 2025 6552 Super Chontico Noche 6359 Jueves, 13 de Noviembre de 2025 3297 Chontico Noche 6358 Jueves, 13 de Noviembre de 2025 6577 Chontico Día 8248 Jueves, 13 de Noviembre de 2025 3206 Chontico Noche 6357 Miércoles, 12 de Noviembre de 2025 5535 Chontico Día 8247 Miércoles, 12 de Noviembre de 2025 3567 Chontico Noche 6356 Martes, 11 de Noviembre de 2025 1564 Chontico Día 8246 Martes, 11 de Noviembre de 2025 9011 Chontico Noche 6355 Lunes, 10 de Noviembre de 2025 2282 Chontico Día 8245 Lunes, 10 de Noviembre de 2025 7767 Chontico Noche 6354 Domingo, 9 de Noviembre de 2025 2851 Chontico Día 8244 Domingo, 9 de Noviembre de 2025 9395 Chontico Noche 6353 Sábado, 8 de Noviembre de 2025 2412 Chontico Día 8243 Sábado, 8 de Noviembre de 2025 2305 Chontico Noche 6352 Viernes, 7 de Noviembre de 2025 9361 Chontico Día 8242 Viernes, 7 de Noviembre de 2025 1578 Super Chontico Noche 6351 Jueves, 6 de Noviembre de 2025 7028 Chontico Noche 6350 Jueves, 6 de Noviembre de 2025 8780 Chontico Día 8241 Jueves, 6 de Noviembre de 2025 0395 Chontico Noche 6349 Miércoles, 5 de Noviembre de 2025 6830 Chontico Día 8240 Miércoles, 5 de Noviembre de 2025 0511 Chontico Noche 6348 Martes, 4 de Noviembre de 2025 2107 Chontico Día 8239 Martes, 4 de Noviembre de 2025 4137 Chontico Noche 6347 Lunes, 3 de Noviembre de 2025 7599 Chontico Día 8238 Lunes, 3 de Noviembre de 2025 2651 Chontico Noche 6346 Domingo, 2 de Noviembre de 2025 7952 Chontico Día 8237 Domingo, 2 de Noviembre de 2025 0619 Chontico Noche 6345 Sábado, 1 de Noviembre de 2025 4022 Chontico Día 8236 Sábado, 1 de Noviembre de 2025 4395

Horarios oficiales de los sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan todos los días, con horarios distintos para cada modalidad:



Chontico Día: 1:00 p. m., incluidos domingos y festivos.

1:00 p. m., incluidos domingos y festivos. Chontico Noche:

Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Lunes a viernes: 7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m. Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p.m.

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Participar es sencillo, solo debe seguir los siguientes pasos:



Seleccione un número de cuatro cifras. Defina el valor que desea apostar (desde $500). Compre el tiquete en un punto autorizado: tiendas, droguerías, papelerías, supermercados o plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.

El sistema permite elegir el número manualmente o dejarlo al azar.



Modalidades de premio

Dependiendo de la apuesta, puede ganar por:



Una cifra (uña): $5 por cada peso apostado

Dos cifras (pata): $50 por cada peso

Tres cifras (pleno): $400 por peso

Tres cifras combinado: $83 por peso

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por peso

Cuatro cifras supercombinado: $308 por peso

El tipo de apuesta se define al comprar el tiquete.

Así puede reclamar su premio

Premios hasta $100.000



Se reclaman directamente en el punto donde se compró el tiquete.

Debe presentar el tiquete original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

pueden reclamarse en puntos autorizados, como Paga Todo, siempre y cuando el ganador cumpla con los requisitos establecidos. Para hacer efectivo el cobro, es necesario ser mayor de edad, presentar el tiquete diligenciado con los datos personales y llevar una fotocopia de la cédula; en algunos casos, también se solicita el RUT o formularios adicionales. Cuando el monto supera ciertas cifras, el pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. Es importante tener en cuenta que el tiquete ganador tiene una vigencia de un año desde la fecha del sorteo; pasado este plazo, el derecho al premio prescribe, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1393 de 2010.

