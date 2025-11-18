¿Cómo consultar si tiene un pago pendiente de Renta Ciudadana en Banco Agrario? Últimos pagos 2025

El pago del más reciente ciclo de varios de los más conocidos subsidios en Colombia, tales como Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor o Devolución del IVA, inició desde el pasado 13 de noviembre. Así lo informó el Banco Agrario, entidad encargada de efectuar los giros hacia sus principales beneficiarios en cada rincón del país. Sin embargo, conocer el momento exacto en el que las personas pueden tener acceso a sus respectivos pagos es un procedimiento que, aún, muy pocas personas conocen.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Por esta razón, desde Noticias Caracol le explicamos cómo es el paso a paso para que usted, como persona beneficiaria de estos importantes beneficios, tenga claro el momento en el que su pago se encuentre disponible para poder reclamarlo. Es necesario tener en cuenta que los beneficiarios de los programas de Prosperidad Social previamente citados deben estar atentos y tener claro cuáles son las fechas de inicio y finalización de cada ciclo de pago, las cuales suelen ser informadas por el departamento gubernamental previamente citado.

Una vez inicie el respectivo ciclo, en este caso el correspondiente al ciclo 5 (para renta ciudadana), los interesados en la respectiva consulta para saber en qué momento podrán recibir su dinero pueden seguir un paso a paso detallado de la siguiente manera:



Ingrese al siguiente enlace del Banco Agrario. Una vez allí, seleccione la casilla del subsidio en el que esté interesado, entre los que se incluyen: Renta Ciudadana y Devolución del IVA, Colombia Mayor o Renta Joven. Al seleccionar alguna de las opciones previamente citadas, los interesados en consultar si tienen un pago pendiente en el Banco Agrario deben proceder a diligenciar la información solicitada: tipo y número de identificación y la posterior aceptación de términos y condiciones. Una vez diligencie todo lo requerido, podrá verificar si cuenta con el pago pendiente y listo para ser retirado en la entidad.

Por otro lado, para el ciclo siguiente que sea establecido por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), el Banco Agrario ha dado a conocer que los beneficiarios deberán estar atentos a las respectivas fechas que se fijen. Y es que, durante las últimas semanas, la entidad gubernamental dio a conocer cuáles serán las fechas de inicio de los últimos ciclos de subsidios de 2025:



Colombia Mayor: inicia su ciclo 11 el próximo 27 de noviembre y lo extenderá hasta el próximo 12 de diciembre. Por otro lado, el último ciclo del año de este programa se realizará entre el 17 y el 31 de diciembre.

Renta Joven: desde el 12 de noviembre comenzaron los pagos del ciclo 4 del programa Renta Joven. Los desembolsos se realizarán inicialmente a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y, en modalidad de giro, del 20 al 29 de noviembre. El quinto ciclo de Renta Joven está programado entre el 17 y el 31 de diciembre.

El quinto ciclo de Renta Joven está programado entre el 17 y el 31 de diciembre. A partir del 27 de noviembre, Prosperidad Social ejecutará las transferencias correspondientes al ciclo 11. Para este ciclo, la entidad destinará $15.600 millones. El ciclo 12 se entregará desde el 29 de diciembre y beneficiará a 15.000 jóvenes adicionales, con una inversión estimada de $16.500 millones.

Al respecto, Noticias Caracol consultó con el Banco Agrario sobre cómo saber si su pago por los auxilios gubernamentales previamente mencinados ya se encuentran disponibles. Esto respondió la entidad al respecto:



¿Qué pueden hacer los beneficiarios de Renta joven, Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Devolución del IVA para consultar en qué momento estará disponible su pago del Banco Agrario?

"Los beneficiarios de los programas de Prosperidad Social deben estar atentos a las fechas de inicio de cada ciclo de pago, que será informada oportunamente por esa entidad. Una vez así ocurra, únicamente desde el primer día del inicio de cada ciclo de pago pueden efectuar sus consultas en el link https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx, respecto al canal de pago y a las fechas en que pueden acceder a sus recursos", respondió la entidad a este medio de comunicación.



¿⁠Cuáles serán las fechas para el pago de los ciclos de noviembre y diciembre de estos auxilios a través del Banco Agrario?

"Actualmente nos encontramos atendiendo los pagos del ciclo 5 del programa Renta Ciudadana y Compensación de IVA, el cual inició el pasado 13 de noviembre e irá hasta el próximo 23 de noviembre. Para los demás ciclos de pago de los diferentes programas en los meses de noviembre y diciembre 2025, los beneficiarios deberán estar atentos a las fechas de inicio que serán informadas oportunamente por Prosperidad Social", agregó el banco consultado.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO