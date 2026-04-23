Resultados Dorado Mañana, último sorteo jueves 23 de abril: números ganadores

Este jueves 23 de abril de 2026 se realizó el sorteo del Dorado Mañana, uno de los juegos de chance más seguidos en Colombia por su rapidez, accesibilidad y variedad de premios. El sorteo correspondiente a la jornada matutina se llevó a cabo a las 11:00 a. m., como es habitual, y dejó un número ganador que ya es revisado por miles de apostadores en todo el país.



De acuerdo con la publicación de resultados oficiales, el número ganador del Dorado Mañana fue el 4399, mientras que el número correspondiente a La Quinta fue el 4. Estos datos se difunden con carácter informativo y, como siempre, los resultados válidos son aquellos consignados en el acta oficial del sorteo.



Resultados Dorado Mañana, último sorteo hoy jueves 23 de abril de 2026

A continuación, se presentan los detalles del sorteo de hoy:

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Número ganador: 4399

Dos últimas cifras: 99

Tres últimas cifras: 399

La quinta:4

¿Cómo jugar el Dorado Mañana?

Jugar el Dorado Mañana es sencillo y no requiere grandes montos de dinero. El participante debe elegir un número de una a cuatro cifras, que puede ir desde el 0 hasta el 9999. Existen dos modalidades principales de juego: apuesta directa y apuesta combinada.

En la apuesta directa, el número escogido debe coincidir exactamente y en el mismo orden con el número ganador. En la combinada, el orden de las cifras no importa, aunque el premio es menor. Además, los jugadores pueden apostar por aciertos parciales, como la última cifra (uña) o las dos últimas cifras (pata), lo que amplía las probabilidades de ganar. Desde 2025, el juego incorporó La Quinta, una cifra adicional que ofrece más opciones de premio según la modalidad elegida.



¿Cuánto cuesta jugar el Dorado Mañana?

El valor para jugar el Dorado Mañana depende del monto que el jugador decida apostar. En la práctica, se puede jugar desde valores bajos, generalmente a partir de $1.000 pesos colombianos, lo que lo hace accesible para todo tipo de público.



El plan de premios es uno de los mayores atractivos del sorteo. Por cada peso apostado, el Dorado Mañana paga hasta 4.500 veces lo apostado si se aciertan las cuatro cifras en modalidad directa. Para tres cifras directas paga 400 veces, para dos cifras 50 veces y para una cifra 5 veces. En la modalidad combinada, los pagos son menores, pero siguen representando una oportunidad de ganancia interesante.



¿Qué días juega el Dorado Mañana?

El Dorado Mañana se juega de lunes a sábado, siempre en horas de la mañana. El sorteo se realiza alrededor de las 11:00 a. m., y es transmitido en vivo por Canal 1 y por plataformas digitales autorizadas.



Los domingos y festivos no se realiza sorteo, por lo que los jugadores deben tener en cuenta el calendario antes de hacer su apuesta. Además del Dorado Mañana, existe el Dorado Tarde y, en algunos días, el Dorado Noche, ampliando las opciones para quienes participan regularmente.



¿Qué hacer si se gana el Dorado Mañana?

Si un jugador resulta ganador del Dorado Mañana, lo primero es conservar el tiquete original en buen estado, ya que es indispensable para reclamar el premio. Los premios menores pueden cobrarse directamente en puntos autorizados del operador.

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Para premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, se exige presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad operadora. También se debe tener en cuenta que algunos premios están sujetos a retenciones fiscales, según la normativa vigente.

Como en todos los juegos de azar, la recomendación final es jugar con responsabilidad y recordar que el Dorado Mañana es una forma de entretenimiento. Consultar siempre los resultados en fuentes oficiales es clave para evitar confusiones o errores al momento de reclamar un premio.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias