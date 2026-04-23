Resultados Chontico Día último sorteo jueves 23 de abril: los números ganadores

Este jueves 23 de abril de 2026 se realizó un nuevo sorteo del Chontico Tarde, uno de los juegos de chance más seguidos en el suroccidente colombiano y en otras regiones del país. Como es habitual, cientos de apostadores estuvieron atentos al resultado con la expectativa de que las cifras elegidas coincidieran con el número ganador revelado durante la transmisión oficial de la tarde.



El Chontico Tarde hace parte de la familia de sorteos Chontico y se caracteriza por su dinamismo y por ofrecer múltiples modalidades de apuesta, lo que permite ganar premios no solo por acertar el número completo, sino también por coincidencias parciales. Tras finalizar el sorteo, los resultados quedan disponibles para verificación en puntos oficiales y plataformas autorizadas, donde los jugadores pueden comprobar si su tiquete resultó premiado.



Resultados Chontico Día último sorteo hoy, jueves 23 de abril de 2026

Números ganadores :

: La "Quinta" cifra:

¿Cómo jugar el Chontico Tarde?

Jugar el Chontico Tarde es sencillo y accesible. El jugador debe elegir un número de una a cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999. Existen dos modalidades principales de participación: apuesta directa y apuesta combinada.

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En la apuesta directa, el orden exacto de las cifras debe coincidir con el resultado oficial del sorteo. En la combinada, el número puede acertarse sin importar el orden, aunque el premio es menor. Además, se puede apostar a una cifra (uña), dos cifras (pata) o tres cifras, lo que amplía las posibilidades de obtener un premio y hace que el juego sea atractivo tanto para jugadores ocasionales como frecuentes.



¿Cuánto cuesta el Chontico Tarde?

El costo del Chontico Tarde depende del valor que cada persona decida apostar. En general, se puede jugar desde montos bajos, usualmente desde $1.000 pesos colombianos, lo que lo convierte en una opción popular y al alcance de distintos presupuestos.

El plan de premios varía según el tipo de acierto y la modalidad elegida. Acertar las cuatro cifras en apuesta directa puede pagar hasta 4.500 veces el valor apostado. Para quienes aciertan tres cifras, el pago es de hasta 400 veces; para dos cifras, 50 veces; y para una cifra, cinco veces lo apostado. En modalidad combinada, los pagos son menores, pero siguen representando una opción atractiva para muchos jugadores.



¿Qué días juega el Chontico Tarde?

El Chontico Tarde se juega de lunes a sábado, en una franja horaria intermedia de la jornada, generalmente en horas de la tarde. Este sorteo complementa otros momentos del día en los que juega la familia Chontico, como el Chontico Día y el Chontico Noche.



La regularidad del calendario permite que los jugadores organicen sus apuestas y consulten los resultados el mismo día. Los domingos y festivos, dependiendo de la programación del operador, pueden presentar variaciones, por lo que se recomienda verificar siempre el cronograma oficial antes de jugar.



¿Qué hacer si se gana el Chontico Tarde?

Si un jugador resulta ganador del Chontico Tarde, lo primero es conservar el tiquete original en buen estado, ya que este es el único soporte válido para reclamar el premio. Los premios de menor valor suelen cobrarse directamente en el punto de venta autorizado donde se realizó la apuesta.



Para premios mayores, el ganador debe presentarse en oficinas autorizadas, llevando su documento de identidad y cumpliendo con los requisitos establecidos por el operador del chance. Es importante tener en cuenta que algunos premios están sujetos a retenciones legales, según la normativa vigente en Colombia.

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Finalmente, las autoridades y operadores recuerdan que el Chontico Tarde es un juego de azar y debe asumirse como una forma de entretenimiento. Jugar con responsabilidad y verificar siempre los resultados en fuentes oficiales es clave para disfrutar de este sorteo de manera segura y transparente.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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