Resultados Dorado Mañana, último sorteo martes 23 de diciembre de 2025: números ganadores

Este martes 23 de diciembre, los apostadores del chance El Dorado Mañana se mantienen atentos a los resultados del sorteo más reciente, realizado el lunes 23 de diciembre de 2025, uno de los juegos de azar más seguidos en el país por su horario matutino y su amplia oferta de modalidades.
El Dorado Mañana se juega de lunes a sábado, por lo que miles de personas preparan su boleto desde temprano y siguen la transmisión EN VIVO a través de los canales autorizados, atentos especialmente a la quinta cifra, clave en varias modalidades de apuesta.
De acuerdo con el sorteo oficial, estos son los resultados del Dorado Mañana:
Los resultados confirman una nueva oportunidad para quienes jugaron bajo las distintas modalidades del chance. Como es habitual, el premio solo se entrega a quienes aciertan la combinación exacta, respetando el orden y la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta.
El Dorado Mañana mantiene su relevancia entre los jugadores por su horario y por la posibilidad de apostar desde montos bajos. Cada mañana, los resultados generan expectativa entre quienes revisan con cuidado ser uno de los afortunados del día.
Las autoridades del juego recuerdan que los resultados oficiales son los únicos válidos para el pago de premios y recomiendan consultar siempre fuentes confiables antes de reclamar cualquier ganancia.
De acuerdo con la entidad para obtener su premio es indispensable que el tiquete este libre de enmendaduras y tachones, mostrar el reverso debidamente diligenciado y ser presentadopor una persona mayor de edad.
|Sorteo
|Fecha
|Número Ganador
|Dorado Mañana / Día
|22 de diciembre
|6764 - 4
|Dorado Día
|20 de diciembre
|9322 - 4
|Dorado Día
|19 de diciembre
|9377 - 3
|Dorado Día
|18 de diciembre
|3641 - 8
|Dorado Día
|17 de diciembre
|5290 - 7
|Dorado Día
|16 de diciembre
|1342 - 6
|Dorado Día
|15 de diciembre
|3165 - 6
|Dorado Día
|13 de diciembre
|4727 - 1
|Dorado Día
|12 de diciembre
|5753 - 6
|Dorado Día
|11 de diciembre
|4280 - 8
|Dorado Día
|10 de diciembre
|7024 - 5
|Dorado Día
|09 de diciembre
|1191 - 5
|Dorado Día
|08 de diciembre
|1443 - 1
|Dorado Día
|06 de diciembre
|4934 - 3
|Dorado Día
|05 de diciembre
|5520 - 5
|Dorado Día
|04 de diciembre
|1865 - 6
|Dorado Día
|03 de diciembre
|6347 - 1
|Dorado Día
|02 de diciembre
|6291 - 2
|Dorado Día
|01 de diciembre
|1866 - 6
|Dorado Día
|29 de noviembre
|6091 - 2
|Dorado Día
|28 de noviembre
|9397 - 5
|Dorado Día
|27 de noviembre
|8207 - 3
|Dorado Día
|26 de noviembre
|0626 - 3
|Dorado Día
|25 de noviembre
|3657 - 3
|Dorado Día
|24 de noviembre
|1826 - 3
|Dorado Día
|22 de noviembre
|9297 - 9
|Dorado Día
|21 de noviembre
|0816 - 4
|Dorado Día
|20 de noviembre
|0889 - 5
|Dorado Día
|19 de noviembre
|0151 - 7
|Dorado Día
|18 de noviembre
|7430 - 1
|Dorado Día
|15 de noviembre
|2596 - 6
|Dorado Día
|14 de noviembre
|3296 - 8
|Dorado Día
|13 de noviembre
|1202 - 0
|Dorado Día
|12 de noviembre
|9315 - 1
|Dorado Día
|11 de noviembre
|2839 - 7
|Dorado Día
|10 de noviembre
|1697 - 8
|Dorado Día
|08 de noviembre
|5452 - 6
|Dorado Día
|07 de noviembre
|0638 - 8
|Dorado Día
|06 de noviembre
|7387 - 2
|Dorado Día
|05 de noviembre
|5605 - 0
|Dorado Día
|04 de noviembre
|7184 - 1
|Dorado Día
|01 de noviembre
|3486 - 1
Recuerde que el sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 10:55 a.m., mientras que el Dorado Tarde (Día) se juega habitualmente a las 3:30 p.m. Mantenga su tiquete en un lugar seguro y seco para garantizar su validez.
Antioqueñita Día
Dorado Mañana
La Culona Día
Cafeterito Tarde
Fantástica Día
El Samán de la Suerte
Paisita Día
Chontico Día
Sinuano Día
La Caribeña Día
Motilón Tarde
Dorado Tarde
Pijao de Oro
Super Astro Sol
Paisita Noche
Chontico Noche
Fantástica Noche
La Culona Noche
Motilón Noche
Cafeterito Noche
Super Astro Luna
Sinuano Noche
La Caribeña Noche
Dorado Noche
Paisa Lotto
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL