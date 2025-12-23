Resultados Dorado Mañana, último sorteo martes 23 de diciembre de 2025: números ganadores

Este martes 23 de diciembre, los apostadores del chance El Dorado Mañana se mantienen atentos a los resultados del sorteo más reciente, realizado el lunes 23 de diciembre de 2025, uno de los juegos de azar más seguidos en el país por su horario matutino y su amplia oferta de modalidades.

El Dorado Mañana se juega de lunes a sábado, por lo que miles de personas preparan su boleto desde temprano y siguen la transmisión EN VIVO a través de los canales autorizados, atentos especialmente a la quinta cifra, clave en varias modalidades de apuesta.



Números ganadores de El Dorado Mañana hoy, martes 23 de diciembre de 2025

De acuerdo con el sorteo oficial, estos son los resultados del Dorado Mañana:



Número mayor: por confirmar

Tres últimas cifras: por confirmar

Dos últimas cifras: por confirmar

Quinta cifra: por confirmar

Los resultados confirman una nueva oportunidad para quienes jugaron bajo las distintas modalidades del chance. Como es habitual, el premio solo se entrega a quienes aciertan la combinación exacta, respetando el orden y la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta.



Modalidades de juego del chance El Dorado

El Dorado Mañana mantiene su relevancia entre los jugadores por su horario y por la posibilidad de apostar desde montos bajos. Cada mañana, los resultados generan expectativa entre quienes revisan con cuidado ser uno de los afortunados del día.

4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces.

3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.

3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.

2 cifras 'pata': paga 50 veces.

1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Las autoridades del juego recuerdan que los resultados oficiales son los únicos válidos para el pago de premios y recomiendan consultar siempre fuentes confiables antes de reclamar cualquier ganancia.



¿Ganó? así puede reclamar su premio

De acuerdo con la entidad para obtener su premio es indispensable que el tiquete este libre de enmendaduras y tachones, mostrar el reverso debidamente diligenciado y ser presentadopor una persona mayor de edad.



Historial de resultados del chance El Dorado

Sorteo Fecha Número Ganador Dorado Mañana / Día 22 de diciembre 6764 - 4 Dorado Día 20 de diciembre 9322 - 4 Dorado Día 19 de diciembre 9377 - 3 Dorado Día 18 de diciembre 3641 - 8 Dorado Día 17 de diciembre 5290 - 7 Dorado Día 16 de diciembre 1342 - 6 Dorado Día 15 de diciembre 3165 - 6 Dorado Día 13 de diciembre 4727 - 1 Dorado Día 12 de diciembre 5753 - 6 Dorado Día 11 de diciembre 4280 - 8 Dorado Día 10 de diciembre 7024 - 5 Dorado Día 09 de diciembre 1191 - 5 Dorado Día 08 de diciembre 1443 - 1 Dorado Día 06 de diciembre 4934 - 3 Dorado Día 05 de diciembre 5520 - 5 Dorado Día 04 de diciembre 1865 - 6 Dorado Día 03 de diciembre 6347 - 1 Dorado Día 02 de diciembre 6291 - 2 Dorado Día 01 de diciembre 1866 - 6 Dorado Día 29 de noviembre 6091 - 2 Dorado Día 28 de noviembre 9397 - 5 Dorado Día 27 de noviembre 8207 - 3 Dorado Día 26 de noviembre 0626 - 3 Dorado Día 25 de noviembre 3657 - 3 Dorado Día 24 de noviembre 1826 - 3 Dorado Día 22 de noviembre 9297 - 9 Dorado Día 21 de noviembre 0816 - 4 Dorado Día 20 de noviembre 0889 - 5 Dorado Día 19 de noviembre 0151 - 7 Dorado Día 18 de noviembre 7430 - 1 Dorado Día 15 de noviembre 2596 - 6 Dorado Día 14 de noviembre 3296 - 8 Dorado Día 13 de noviembre 1202 - 0 Dorado Día 12 de noviembre 9315 - 1 Dorado Día 11 de noviembre 2839 - 7 Dorado Día 10 de noviembre 1697 - 8 Dorado Día 08 de noviembre 5452 - 6 Dorado Día 07 de noviembre 0638 - 8 Dorado Día 06 de noviembre 7387 - 2 Dorado Día 05 de noviembre 5605 - 0 Dorado Día 04 de noviembre 7184 - 1 Dorado Día 01 de noviembre 3486 - 1

Recuerde que el sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 10:55 a.m., mientras que el Dorado Tarde (Día) se juega habitualmente a las 3:30 p.m. Mantenga su tiquete en un lugar seguro y seco para garantizar su validez.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a.m.

Domingos y festivos: 12:00 p.m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a.m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p.m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p.m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p.m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 7:00 p.m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p.m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p.m.

Domingos y festivos: 1:00 p.m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p.m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p.m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p.m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p.m.

Sábado: 9:00 p.m.

Domingo: 10:00 p.m.

Festivos: 8:00 p.m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p.m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p.m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p.m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p.m.

Sábado: 11:00 p.m.

Domingos y festivos: 9:00 p.m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p.m.

