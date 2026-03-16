En Trasnochón del FNA ofrecerán créditos de vivienda de hasta el 100%: fechas y puntos de atención

El Fondo Nacional del Ahorro realizará una nueva edición del Trasnochón, una jornada de atención nocturna que abrirá la puerta a créditos de vivienda con financiación de hasta el 100%. El evento se desarrollará entre el 17 y el 19 de marzo de 2026, en un horario extendido que permitirá a los interesados acercarse a los puntos habilitados entre las 7:00 de la noche y las 10:00 de la noche, según lo anunciado por la entidad.

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La actividad se diseñó para personas que no pueden realizar trámites durante la jornada laboral habitual. El objetivo es que quienes buscan crédito de vivienda, o requieren orientación sobre los requisitos y el proceso de radicación, puedan hacerlo sin depender de los horarios tradicionales. Durante estas tres noches, el FNA prestará servicios concentrados en asesoría, revisión de documentos, preaprobación del crédito y radicación de solicitudes, sin incluir otros trámites administrativos.



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Crédito de hasta el 100% del valor de la vivienda

Uno de los principales puntos de interés es la posibilidad de acceder a financiación de hasta el 100 % del valor de la vivienda, especialmente en proyectos de interés social (VIS) e interés prioritario (VIP). Esta opción elimina la cuota inicial, que suele ser el mayor obstáculo para los hogares que buscan comprar vivienda por primera vez. La información suministrada por la entidad detalla que este beneficio aplica para vivienda nueva y usada, siempre que cumpla con las condiciones establecidas por el FNA.

Además de la financiación total para compra de vivienda, el Trasnochón incluirá orientación sobre líneas complementarias, como créditos para mejoramiento del hogar. En este caso, la financiación es para renovaciones, adecuaciones y ampliaciones del inmueble. También estarán disponibles alternativas como el leasing habitacional, que incorpora ajustes en tasas y plazos extendidos.

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El FNA informó que los asistentes podrán obtener una preaprobación en minutos, lo que permite conocer con anticipación si el perfil financiero cumple con las condiciones para continuar con el proceso. Esta etapa inicial agiliza los pasos posteriores, dado que facilita la revisión previa antes de iniciar la radicación formal del crédito. El acceso a esta preaprobación forma parte del modelo de servicio que el FNA aplicará durante las jornadas nocturnas.



¿En qué oficinas será el Trasnochón FNA?

Para llevar a cabo el Trasnochón, la entidad habilitó puntos de atención en cuatro ciudades: Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín. En Bogotá, los puntos estarán ubicados en la calle 12 #65-11, en la zona industrial, y en la calle 44 #52-06. En Bucaramanga, la atención se dará en la carrera 19 #36-03, sector Centro; en Cali, en la carrera 56 #5-80, avenida Guadalupe; y en Medellín, en la carrera 55 #42-90, Plaza de la Libertad, locales 203 y 204.

El FNA aclaró que durante el Trasnochón solo se atenderán trámites relacionados con la radicación y consulta de créditos. Se permitirá también la afiliación por traslado de cesantías y la apertura del Ahorro Voluntario Contractual (AVC). No estarán disponibles servicios como retiros de cesantías u otros procedimientos administrativos que suelen requerir verificación adicional. La decisión busca concentrar esfuerzos en la demanda esperada por la jornada.

La jornada se acompañará de información adicional sobre programas como Generación FNA, dirigido a jóvenes entre 18 y 28 años. Además, se proporcionará información sobre beneficios como descuentos asociados al programa Juntos y sobre ofertas de constructoras participantes. El Fondo Nacional del Ahorro recomendó tener a la mano los documentos necesarios para la solicitud de los créditos de vivienda, con el fin de agilizar el proceso. Haga clic aquí si desea conocer cuáles son los documentos que debe llevar.

ÁNGELA URREA PARRA

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