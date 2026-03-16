Cuánto paga un CDT de Bold por invertir 1 millón en marzo de 2026: tasas de hasta el 12%

Un Certificado de Depósito a Término (CDT) es un acuerdo entre una persona y una entidad financiera. La persona entrega una suma de dinero y la entidad la guarda durante un tiempo definido. A cambio, la entidad paga un interés que se fija desde el inicio. Ese interés se conoce como tasa efectiva anual o E.A.. Cuando llega la fecha pactada, la persona recibe su dinero y la ganancia generada. Noticias Caracol le cuenta cuánto le paga Bold por abrir un CDT con $1 millón de pesos.

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Cabe aclarar que el CDT no es un producto para mover dinero cada día. El capital queda quieto hasta el final del plazo. Por eso se considera una herramienta de ahorro con fecha fija. El banco o la entidad no puede cambiar la tasa una vez iniciado el CDT, y la persona tampoco puede retirar el dinero antes del vencimiento. Esa inmovilización es lo que permite que la entidad pague una tasa superior a la de una cuenta de ahorro tradicional.



El CDT funciona igual sin importar si se abre en un banco o en una plataforma digital. Lo que cambia son las tasas, los montos mínimos y la forma en que se realiza el trámite. En el caso de Bold, todo ocurre desde la aplicación, incluida la apertura, la consulta de las tasas y el seguimiento de la inversión. Para constituir un CDT allí, se necesita tener una Cuenta Bold activa, ya que el dinero sale directamente de esa cuenta.



CDT de Bold: cómo funciona

Bold ofrece un CDT digital con tasas que pueden llegar hasta 12% E.A., según la información publicada por la plataforma. Este producto permite escoger plazos entre 30 y 365 días, y la tasa varía según el plazo elegido. Las tasas exactas aparecen en la app al momento de crear el CDT.



En marzo de 2026, los reportes muestran que Bold está ofreciendo una tasa del 11.2% E.A. para un plazo de tres meses (90 días), según las comparaciones de CDT publicadas en medios económicos. Esta tasa se usa como referencia porque forma parte del ranking oficial de CDT más rentables en ese mes y coincide con las ofertas activas de Bold en periodos cortos.

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La plataforma también publica ejemplos de rendimientos usando montos mayores. En un caso comprobado por Noticias Caracol, Bold muestra que un CDT de 10 millones a tres meses con tasa del 11% E.A. genera un rendimiento aproximado de $260.600 antes de retención. Ese ejemplo sirve para calcular cuánto recibiría alguien que invierta 1 millón, porque basta con dividir el rendimiento proporcionalmente según el monto.



¿Cuánto paga un CDT de Bold por invertir $1 millón?

Noticias Caracol utilizó el simulador de Bold para conocer las ganancias que se obtendrían al invertir esta cantidad en plazos de 1, 6 y 12 meses. Estos fueron los resultados:



1 mes: $7.864 - tasa del 10% E.A

6 meses: $53.748 - tasa del 11.2% E.A

12 meses: $120.000 - tasa del 12% E.A

Tenga en cuenta que para abrir un Certificado de Depósito a Término con esta entidad es necesario abrir primero una cuenta de ahorro. Puede descargar la aplicación de Bold y seguir los pasos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL