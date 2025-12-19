Resultados Dorado Mañana, último sorteo viernes 19 de diciembre de 2025: números ganadores

El popular sorteo El Dorado Mañana, que se transmite en vivo de lunes a sábado a las 10:55 a. m., ha revelado las cifras ganadoras de su jornada más reciente. Miles de apostadores en toda Colombia consultan ahora si su número coincide con el registro oficial.

Números de la suerte hoy

Para el sorteo de este 19 de diciembre, los resultados oficiales son:



Número ganador: 9377

Dos últimas cifras: 77

Tres últimas cifras: 377

La quinta: 3

Es fundamental recordar que para ser acreedor del premio, la jugada debe coincidir exactamente en orden y modalidad con estas cifras oficiales.



¿Cómo cobrar su premio?

Si su boleto resultó ganador, debe seguir estos requisitos estrictos para reclamar el dinero:



Integridad del boleto: el tiquete original es el único comprobante válido. No debe presentar tachones, enmendaduras ni daños físicos.

el tiquete original es el único comprobante válido. No debe presentar tachones, enmendaduras ni daños físicos. Diligenciamiento: debe completar los datos solicitados en el reverso del boleto.

debe completar los datos solicitados en el reverso del boleto. Identificación: el cobro solo puede ser realizado por personas mayores de edad.

el cobro solo puede ser realizado por personas mayores de edad. Montos y puntos de pago: premios desde $100.000 deben cobrarse exclusivamente en puntos autorizados. Para premios mayores o apuestas digitales, el trámite puede incluir verificaciones de identidad adicionales o transferencias electrónicas.

premios desde deben cobrarse exclusivamente en puntos autorizados. Para premios mayores o apuestas digitales, el trámite puede incluir verificaciones de identidad adicionales o transferencias electrónicas. Impuestos: tenga en cuenta que el valor final está sujeto a retenciones legales y normativas fiscales.

Modalidades de juego y ganancias

El Dorado Mañana ofrece diferentes formas de ganar dependiendo de la precisión de su apuesta:



4 cifras directo: El premio más alto, pagando 4.500 veces lo apostado.

El premio más alto, pagando 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: Paga 208 veces el valor jugado.

Paga 208 veces el valor jugado. 3 cifras: El acierto directo paga 400 veces, mientras que el combinado otorga 83 veces.

El acierto directo paga 400 veces, mientras que el combinado otorga 83 veces. Aciertos parciales: La modalidad "pata" (2 cifras) paga 50 veces y la "uña" (1 cifra) entrega 5 veces el monto invertido.

Otros sorteos recomendados

Si desea seguir probando su suerte, estos son algunos de los sorteos más importantes del día en Colombia:



Mañana: Antioqueñita Día (10:00 a. m.).

Antioqueñita Día (10:00 a. m.). Tarde: Chontico Día (1:00 p. m.), Super Astro Sol (2:30 p. m.) y Dorado Tarde (3:28 p. m.).

Chontico Día (1:00 p. m.), Super Astro Sol (2:30 p. m.) y Dorado Tarde (3:28 p. m.). Noche: Chontico Noche (7:00 p. m.), Cafeterito Noche (10:00 p. m.) y Super Astro Luna (10:30 p. m.).

Últimos sorteos de Dorado Mañana

Sorteo Fecha Número Dorado Mañana 16 diciembre 2025 1342-6 Dorado Mañana 15 diciembre 2025 3165-6 Dorado Mañana 13 diciembre 2025 4727-1 Dorado Mañana 12 diciembre 2025 5753-6 Dorado Mañana 11 diciembre 2025 4280-8 Dorado Mañana 10 diciembre 2025 7024-5 Dorado Mañana 09 diciembre 2025 1191-5 Dorado Mañana 08 diciembre 2025 1443-1 Dorado Mañana 06 diciembre 2025 4934-3 Dorado Mañana 05 diciembre 2025 5520-5 Dorado Mañana 04 diciembre 2025 1865-6 Dorado Mañana 03 diciembre 2025 6347-1 Dorado Mañana 02 diciembre 2025 6291-2 Dorado Mañana 01 diciembre 2025 1866-6 Dorado Mañana 29 noviembre 2025 6091-2 Dorado Mañana 28 noviembre 2025 9397-5 Dorado Mañana 27 noviembre 2025 8207-3 Dorado Mañana 26 noviembre 2025 0626-3 Dorado Mañana 25 noviembre 2025 3657-3 Dorado Mañana 24 noviembre 2025 1826-3 Dorado Mañana 22 noviembre 2025 9297-9 Dorado Mañana 21 noviembre 2025 0816-4 Dorado Mañana 20 noviembre 2025 0889-5 Dorado Mañana 19 noviembre 2025 0151-7 Dorado Mañana 18 noviembre 2025 7430-1

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

