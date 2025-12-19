Resultados Dorado Mañana, último sorteo viernes 19 de diciembre de 2025: números ganadores

Publicidad
El popular sorteo El Dorado Mañana, que se transmite en vivo de lunes a sábado a las 10:55 a. m., ha revelado las cifras ganadoras de su jornada más reciente. Miles de apostadores en toda Colombia consultan ahora si su número coincide con el registro oficial.
Para el sorteo de este 19 de diciembre, los resultados oficiales son:
Es fundamental recordar que para ser acreedor del premio, la jugada debe coincidir exactamente en orden y modalidad con estas cifras oficiales.
Si su boleto resultó ganador, debe seguir estos requisitos estrictos para reclamar el dinero:
El Dorado Mañana ofrece diferentes formas de ganar dependiendo de la precisión de su apuesta:
Si desea seguir probando su suerte, estos son algunos de los sorteos más importantes del día en Colombia:
|Sorteo
|Fecha
|Número
|Dorado Mañana
|16 diciembre 2025
|1342-6
|Dorado Mañana
|15 diciembre 2025
|3165-6
|Dorado Mañana
|13 diciembre 2025
|4727-1
|Dorado Mañana
|12 diciembre 2025
|5753-6
|Dorado Mañana
|11 diciembre 2025
|4280-8
|Dorado Mañana
|10 diciembre 2025
|7024-5
|Dorado Mañana
|09 diciembre 2025
|1191-5
|Dorado Mañana
|08 diciembre 2025
|1443-1
|Dorado Mañana
|06 diciembre 2025
|4934-3
|Dorado Mañana
|05 diciembre 2025
|5520-5
|Dorado Mañana
|04 diciembre 2025
|1865-6
|Dorado Mañana
|03 diciembre 2025
|6347-1
|Dorado Mañana
|02 diciembre 2025
|6291-2
|Dorado Mañana
|01 diciembre 2025
|1866-6
|Dorado Mañana
|29 noviembre 2025
|6091-2
|Dorado Mañana
|28 noviembre 2025
|9397-5
|Dorado Mañana
|27 noviembre 2025
|8207-3
|Dorado Mañana
|26 noviembre 2025
|0626-3
|Dorado Mañana
|25 noviembre 2025
|3657-3
|Dorado Mañana
|24 noviembre 2025
|1826-3
|Dorado Mañana
|22 noviembre 2025
|9297-9
|Dorado Mañana
|21 noviembre 2025
|0816-4
|Dorado Mañana
|20 noviembre 2025
|0889-5
|Dorado Mañana
|19 noviembre 2025
|0151-7
|Dorado Mañana
|18 noviembre 2025
|7430-1
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
NOTICIAS CARACOL