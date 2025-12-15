Resultados Dorado Tarde último sorteo hoy, lunes 15 de diciembre de 2025: números ganadores

Como ya es costumbre en la tarde de los viernes, el chance Dorado Tarde vuelve a emocionar a los apostadores con su sorteo de este 15 de diciembre de 2025, realizado a las 3:30 p.m. a través de sus plataformas oficiales, incluido YouTube.



Miles de jugadores en todo el país siguen la transmisión en tiempo real, tiquete en mano, atentos a cada cifra que puede convertirlos en los nuevos ganadores del día. La expectativa crece minuto a minuto mientras avanza el sorteo, especialmente por la quinta cifra, un dígito clave para validar algunas modalidades de apuesta según las reglas oficiales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Resultados EN VIVO del Dorado Tarde, 15 de diciembre de 2025

Los números oficiales revelados hoy son:



Número mayor:

Quinta cifra:

Una vez finaliza la transmisión, la combinación ganadora queda disponible en plataformas digitales autorizadas, portales de consulta y puntos de venta físicos en todo el país. La validez del resultado depende de que la jugada coincida exactamente con la modalidad seleccionada, cualquier diferencia invalida la apuesta por lo que la entidad recomienda revisar muy bien el tiquete.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta del chance Dorado Tarde?

El Dorado Tarde mantiene sus modalidades tradicionales, cada una con un pago distinto según el monto invertido:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces.

3 cifras directo: multiplica la jugada por 400.

3 cifras combinado: paga 83 veces.

2 cifras "pata": entrega 50 veces el valor apostado.

1 cifra "uña": otorga 5 veces el monto jugado.

Muchos jugadores combinan modalidades para aumentar sus opciones de ganar, especialmente en los sorteos de la tarde, cuando la participación suele ser más alta.



¿Ganó? Así puede reclamar su premio del Dorado Tarde

Para cobrar un premio es obligatorio presentar el tiquete original, en buen estado, sin tachones y con el reverso diligenciado. Además:



Solo pueden cobrar mayores de edad.

Los premios desde $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados.

deben reclamarse en puntos autorizados. Los valores altos pueden requerir procesos de validación.

En apuestas digitales, el ganador puede pedir el pago mediante transferencia bancaria, siempre que complete la verificación de identidad exigida. Todos los premios están sujetos a las retenciones fiscales vigentes.



¿Cuáles son los horarios del chance el Dorado?

El Dorado continúa sorteándose de lunes a sábado en tres franjas:



Dorado Mañana: 10:58 a.m.

10:58 a.m. Dorado Tarde : 3:30 p.m.

: 3:30 p.m. Dorado Noche: Sábados: 10:15 p.m. Domingos y festivos: 7:25 p.m.

¿Cómo se juega el chance El Dorado?

Los apostadores eligen un número de hasta cuatro cifras, base para participar en diferentes modalidades. Cada tipo de apuesta ajusta las posibilidades de ganar y el valor del premio. También existen opciones combinadas que permiten obtener premios incluso si el orden de las cifras varía respecto al resultado oficial.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co