Nueva subasta de la Dian tiene carros desde $3.500.000, lingotes de oro y más: cómo participar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) abrió este miércoles, 11 de febrero de 2026, una nueva jornada de subastas públicas virtuales. El proceso se mantiene activo hasta el 13 de febrero y se desarrolla a través de la plataforma El Martillo del Banco Popular. Esta actividad reúne bienes que pasaron a manos del Estado tras procedimientos de control aduanero, fiscalización y abandono. La Dian confirmó que el evento inicia a las 8 de la mañana de hoy.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El mecanismo permite la participación de personas con registro previo en el portal oficial. Allí se consulta el catálogo, las condiciones de cada lote y los valores base definidos para las ofertas. La Dian indicó que la dinámica es completamente virtual, con horarios de apertura y cierre establecidos para cada lote. "El proceso se desarrollará bajo estrictos principios de legalidad y transparencia, con el respaldo institucional de la Dian y el Banco Popular, por lo que la entidad invita a la ciudadanía a participar y aprovechar esta oportunidad para adquirir bienes de valor en un entorno seguro y confiable", señaló la entidad en un comunicado.



¿Cuáles son los bienes que subasta la Dian en febrero de 2026?

La Dian realiza este tipo de procesos de manera periódica con el objetivo de disponer de bienes aprehendidos, decomisados o declarados en abandono. Los bienes subastados provienen de actuaciones relacionadas con contrabando, incumplimientos documentales, irregularidades aduaneras o abandono prolongado. La entidad señaló que la venta mediante subasta permite recuperar recursos para la Nación, además de liberar inventarios que deben ser gestionados. En esta edición participan bienes procedentes de varias regiones. Los artículos se encuentran en depósitos o bodegas ubicados en ciudades donde se ejecutaron los procesos administrativos. En la plataforma se especifica el lugar de cada lote, las características de los artículos y los valores base de participación. Estos son algunos bienes a subastar:



1. Camioneta desde $3.500.000

La camioneta Chevrolet Super Carry Cargo modelo 2006, identificada con serie y chasis 9GBEDA2106B006874, motor F10A1089105 y placa QHH069, requiere traspaso desde Toy Center en liquidación hacia Colpensiones y luego al adjudicatario, quien asume impuestos vencidos, obligaciones de tránsito, trámites posteriores, costos asociados y la cancelación de embargos; además, debe consignar una garantía de $8.000.000 por ausencia de revisión técnico-mecánica vigente, obtener el SOAT, firmar contrato de mandatario, cubrir comisión del 2.5% más IVA, realizar el pago total en máximo cuatro días hábiles y cumplir todas las condiciones operativas y financieras, siendo responsable de cualquier deuda anterior, obligaciones registrales y procesos necesarios para formalizar la matrícula y finalizar el traspaso, con advertencia de pérdida del depósito en caso de incumplimiento.



Valor depósito previo: $700.000

Valor base: $3.500.000

2. Motocicleta Harley Davidson desde $6.400.000

La motocicleta Harley Davidson FLSTC modelo 1991, con chasis 1HD1BJL42MY032229, motor BJLM032229 y placa MYT46, ubicada en Arroyohondo (Yumbo, Valle del Cauca), se ofrece únicamente para traspaso y está sujeta a los recargos de impuesto de remate del 5%, IVA del 19% sobre la venta, comisión del 2,4% a favor del Martillo más su IVA, además del IVA del 19% aplicado al valor adjudicado; el adjudicatario debe asumir impuestos, SOAT, revisión técnico-mecánica, semaforización, derechos de tránsito, adecuaciones y cualquier obligación pendiente, teniendo en cuenta que el vehículo es propiedad de la Nación tras un proceso de abandono, decomiso o dación en pago, y que para la matrícula la Dian solo entregará contrato de compraventa y factura, mientras que el Banco Popular no asume responsabilidad por inconsistencias, quedando todas las condiciones disponibles en la plataforma oficial.



Valor depósito previo: $1.523.200

Valor base: $6.400.000

3. Tres esmeraldas desde $22.825.000

El lote está conformado por tres esmeraldas de 9.13 quilates en total, ubicadas en la Calle 13 No. 8-18 de Bogotá, y su adjudicación implica el pago de impuesto de remate del 5%, comisión del 2.4% a favor del Martillo, IVA del 19% sobre la comisión y sobre el valor adjudicado, además del saldo correspondiente; los bienes se venden en el estado en que se encuentran, sin garantía sobre calidad, autenticidad o condiciones, y la Dian y el Banco Popular no asumen responsabilidad por vicios ocultos conforme al Decreto 1165 de 2019, mientras que el comprador confirma haber revisado previamente las piezas y acepta las condiciones; la entrega se coordina entre la Dian y el adjudicatario, y en caso de incumplimiento el comprador pierde el depósito, queda sancionado de forma indefinida y el lote puede ser ofrecido nuevamente, siendo las condiciones completas accesibles en la plataforma oficial.



Valor depósito previo: $5.432.350

Valor base: $22.825.000

4. Tres láminas de oro amarillo desde $32.396.160

El lote está compuesto por tres láminas de oro amarillo de 18 kilates, con un peso total de 150.4 gramos, ubicadas en la Calle 14 Bis No. 15-29 en el edificio Dian Pinares Plaza de Pereira, y su adjudicación exige el pago del impuesto de remate del 5%, la comisión del 2.4% a favor del Martillo, el IVA del 19% sobre dicha comisión y el IVA del 19% sobre el valor adjudicado; los bienes se venden en el estado en que se encuentran, sin garantía sobre calidad o autenticidad, conforme al Decreto 1165 de 2019, y el comprador acepta haberlos inspeccionado previamente, con acceso a anexos y condiciones especiales desde la plataforma oficial; la entrega se coordina entre la Dian y el adjudicatario, y en caso de incumplimiento se pierde el depósito, se aplica sanción indefinida y el lote puede ser reofertado, siguiendo los procedimientos internos del Martillo y la entidad vendedora para cualquier devolución de saldos.



Valor depósito previo: $7.710.286

Valor base: $32.396.160

¿Cómo participar en la subasta de la Dian?

Para participar es obligatorio estar registrado en El Martillo. La Dian explicó que la plataforma concentra todos los detalles de los bienes. El acceso directo a la información se considera parte fundamental del proceso, ya que permite al ciudadano examinar los artículos antes de ofertar. Este es el enlace para conocer las ofertas: https://www.elmartillo.com.co/inicio . Las condiciones incluyen:



Registro previo

Consulta del catálogo

Revisión de las reglas del proceso

Conocimiento de valores base

Observación de los horarios exactos de cada lote

La entidad recomienda verificar toda la información en los portales oficiales y no entregar datos personales por fuera del sistema. La Dian alertó sobre la existencia de publicaciones no verificadas o enlaces que prometen acceso preferencial, algo que no es permitido. Las pujas solo se reconocen dentro de la plataforma certificada.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL