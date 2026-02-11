En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy 11 de febrero de 2026 en Colombia: así está la TRM este miércoles

Precio del dólar hoy 11 de febrero de 2026 en Colombia: así está la TRM este miércoles

En siete días, la divisa ha aumentado $37.71, lo que equivale a un avance del 1.04% frente al mismo día de la semana anterior. Le contamos cómo está el precio del dólar en casas de cambio.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 11 de feb, 2026
Precio del dólar hoy, lunes 19 de enero de 2026, en Colombia: TRM supera los $3.700
Imagen de referencia del precio del dólar.
Getty Images

El dólar en Colombia amanece este miércoles, 11 de febrero de 2026, con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3,659.71 por cada dólar estadounidense. Este valor fue fijado por la Superintendencia Financiera con base en las operaciones del mercado spot del día anterior. La cifra representa un aumento de $7.81 frente al martes 10 de febrero, lo que equivale a una variación de 0.21%.

En paralelo, otros indicadores del mercado muestran cotizaciones muy similares. Algunos bancos registran precios alrededor de $3,662.40, una cifra que se mantiene dentro del margen de negociación del mercado oficial. Al revisar la evolución del dólar durante la semana previa a este miércoles, se observa una combinación de rebotes y descensos. En siete días, la divisa ha aumentado $37.71, lo que equivale a un avance del 1.04% frente al mismo día de la semana anterior. Sin embargo, esta variación positiva contrasta con movimientos recientes dentro de la misma semana, donde la divisa registra una pérdida acumulada cercana a los $10.49, lo que representa un 0.29% en sentido negativo.

Desde el 1 de enero de 2026 hasta hoy, el dólar ha caído $97.37, lo que representa una variación negativa del 2.59%. En menos de mes y medio, la divisa ha mantenido una trayectoria descendente que continúa consolidándose. En comparación con el mismo día del año anterior, la caída acumulada es todavía más notoria: una disminución de $473.22, equivalente a 11.45%.

Precio del dólar en casas de cambio

CiudadPrecio de compraPrecio de venta
Bogotá D.C.$ 3.590$ 3.700
Medellín$ 3.540$ 3.690
Cali$ 3.600$ 3.740
Cartagena$ 3.750$ 3.980
Cúcuta$ 3.620$ 3.660
Pereira$ 3.730$ 3.800

¿Qué se espera del dólar para la semana del 9 al 13 de febrero?

Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, le explicó a Noticias Caracol que "el dólar enfrenta una semana clave donde confluyen dos fuerzas principales: por un lado, la reevaluación del ciclo de inversión en inteligencia artificial y su impacto en crecimiento y productividad; y por otro, la evolución de los datos macroeconómicos en Estados Unidos, particularmente empleo e inflación. Tras la reciente corrección de activos de riesgo y el aumento de la volatilidad, el mercado vuelve a quedar altamente dependiente de las próximas cifras para definir si el movimiento actual es una pausa táctica o el inicio de una corrección más profunda. En este contexto, las monedas emergentes, especialmente el peso colombiano continúan mostrando sensibilidad directa a la trayectoria del dólar global".

Añadió: "En un escenario favorable para monedas emergentes, donde los datos de empleo continúen mostrando debilidad y la inflación se mantenga contenida o con sesgo a la baja, el mercado volvería a reforzar la expectativa de recortes de tasas durante el año. Bajo este escenario, el peso colombiano podría extender su avance hacia niveles cercanos a $3.600 apoyado además por flujos hacia activos ligados a commodities".

El experto también señaló que "en un escenario adverso, donde los datos de empleo sorprendan al alza y la inflación muestre mayor persistencia, el mercado podría comenzar a descontar tasas altas por más tiempo. Este contexto favorecería un rebote del dólar a nivel global y una corrección en commodities. En ese caso el peso colombiano encontraría espacio para corregir hacia $3.750, reflejando un giro más defensivo en el apetito por riesgo en el corto plazo".

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

