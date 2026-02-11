Precio del dólar hoy 11 de febrero de 2026 en Colombia: así está la TRM este miércoles

El dólar en Colombia amanece este miércoles, 11 de febrero de 2026, con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3,659.71 por cada dólar estadounidense. Este valor fue fijado por la Superintendencia Financiera con base en las operaciones del mercado spot del día anterior. La cifra representa un aumento de $7.81 frente al martes 10 de febrero, lo que equivale a una variación de 0.21%.

En paralelo, otros indicadores del mercado muestran cotizaciones muy similares. Algunos bancos registran precios alrededor de $3,662.40, una cifra que se mantiene dentro del margen de negociación del mercado oficial. Al revisar la evolución del dólar durante la semana previa a este miércoles, se observa una combinación de rebotes y descensos. En siete días, la divisa ha aumentado $37.71, lo que equivale a un avance del 1.04% frente al mismo día de la semana anterior. Sin embargo, esta variación positiva contrasta con movimientos recientes dentro de la misma semana, donde la divisa registra una pérdida acumulada cercana a los $10.49, lo que representa un 0.29% en sentido negativo.



Desde el 1 de enero de 2026 hasta hoy, el dólar ha caído $97.37, lo que representa una variación negativa del 2.59%. En menos de mes y medio, la divisa ha mantenido una trayectoria descendente que continúa consolidándose. En comparación con el mismo día del año anterior, la caída acumulada es todavía más notoria: una disminución de $473.22, equivalente a 11.45%.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $ 3.590 $ 3.700 Medellín $ 3.540 $ 3.690 Cali $ 3.600 $ 3.740 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 Cúcuta $ 3.620 $ 3.660 Pereira $ 3.730 $ 3.800

¿Qué se espera del dólar para la semana del 9 al 13 de febrero?

Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, le explicó a Noticias Caracol que "el dólar enfrenta una semana clave donde confluyen dos fuerzas principales: por un lado, la reevaluación del ciclo de inversión en inteligencia artificial y su impacto en crecimiento y productividad; y por otro, la evolución de los datos macroeconómicos en Estados Unidos, particularmente empleo e inflación. Tras la reciente corrección de activos de riesgo y el aumento de la volatilidad, el mercado vuelve a quedar altamente dependiente de las próximas cifras para definir si el movimiento actual es una pausa táctica o el inicio de una corrección más profunda. En este contexto, las monedas emergentes, especialmente el peso colombiano continúan mostrando sensibilidad directa a la trayectoria del dólar global".



Añadió: "En un escenario favorable para monedas emergentes, donde los datos de empleo continúen mostrando debilidad y la inflación se mantenga contenida o con sesgo a la baja, el mercado volvería a reforzar la expectativa de recortes de tasas durante el año. Bajo este escenario, el peso colombiano podría extender su avance hacia niveles cercanos a $3.600 apoyado además por flujos hacia activos ligados a commodities".

El experto también señaló que "en un escenario adverso, donde los datos de empleo sorprendan al alza y la inflación muestre mayor persistencia, el mercado podría comenzar a descontar tasas altas por más tiempo. Este contexto favorecería un rebote del dólar a nivel global y una corrección en commodities. En ese caso el peso colombiano encontraría espacio para corregir hacia $3.750, reflejando un giro más defensivo en el apetito por riesgo en el corto plazo".

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL