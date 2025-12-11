Resultados Lotería de Bogotá último sorteo jueves 11 de diciembre: números ganadores

Este jueves, 11 de diciembre de 2025, la Lotería de Bogotá realiza su jugada semanal a las 10:30 p. m. El sorteo número 2824 será transmitido en vivo a través de YouTube y otros canales oficiales, además de estar disponible en plataformas digitales para quienes prefieren seguir el evento en línea. Como cada semana, miles de jugadores estarán atentos para conocer los números ganadores y descubrir si la suerte los acompaña en esta edición.



Resultados Lotería de Bogotá jueves 11 de diciembre de 2025

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Bogotá?

El premio principal de la Lotería de Bogotá asciende a 10.000 millones de pesos, una cifra que se mantiene como una de las más atractivas dentro de los juegos de azar autorizados en Colombia. Además del premio mayor, el plan de premios incluye categorías secundarias que otorgan sumas significativas por aproximaciones, lo que aumenta las posibilidades de obtener ganancias para quienes participan.

Los resultados de la Lotería de Bogotá, junto con los números ganadores de los premios secos, se publican en diferentes canales oficiales. Por ello, es fundamental consultar el sitio web, las redes sociales y los puntos de venta autorizados para confirmar si se ha ganado algún premio.



¿Cómo se juega la Lotería de Bogotá?

La dinámica del juego es sencilla. Cada participante elige cuatro cifras principales, que van del 0000 al 9999, y una serie de tres dígitos, que en los sorteos regulares se encuentra entre 000 y 449.

Existen varias formas de participar: se puede adquirir el billete completo, que incluye número y serie, o comprar una fracción del billete, que representa solo una parte del total. También está disponible la modalidad digital, que incorpora la opción exclusiva de Raspa y Gana, pensada para quienes compran por medios electrónicos.



El valor del billete completo es de COP $18.000, mientras que cada fracción cuesta COP $6.000. Comprar más de una fracción del mismo número aumenta las probabilidades de ganar y también las opciones de acceder a premios por aproximación, lo que convierte la elección en una estrategia clave.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Bogotá?

El proceso de cobro depende del tipo de premio obtenido. Para premios menores a seis salarios mínimos mensuales legales (SMLMV), el pago puede realizarse directamente con el lotero de confianza o en un punto de venta autorizado.



En el caso de premios superiores a seis SMLMV, el trámite es presencial y requiere presentar el billete original en buen estado, acompañado de una fotocopia de la cédula. También puede ser necesario entregar el RUT, una carta de autorización si se desea consignación en cuenta bancaria, la certificación bancaria para el depósito y el formulario SIPLAFT diligenciado. La sede principal para realizar este procedimiento está ubicada en la carrera 32A #26-14, Bogotá.

Los plazos para reclamar son estrictos: un año para premios mayores y secos estándar, y tres meses para premios adicionales como Raspa y Gana. Existe también la opción de reclamar en línea, siempre que el jugador tenga una cuenta registrada en la plataforma oficial. El pago suele tardar entre 8 y 10 días hábiles y puede efectuarse en forma de créditos digitales o mediante consignación bancaria.



Recomendaciones para jugar la Lotería de Bogotá

Conservar el billete original en buen estado, sin marcas, hongos, rasgaduras ni dobleces.

Revisar cuidadosamente los resultados para confirmar número y serie.

Verificar el monto y la forma de cobro antes de iniciar el trámite.

Guardar todos los comprobantes y formatos exigidos.

Si la compra fue digital, estar atento al correo electrónico, al perfil en la plataforma y a la cuenta bancaria asociada.

La Lotería de Bogotá sigue siendo una de las opciones más atractivas para quienes buscan probar suerte y aspirar a premios millonarios. Con reglas claras, múltiples modalidades de participación y canales oficiales de verificación, este juego de azar se mantiene como una tradición que cada semana despierta la ilusión de miles de colombianos.

