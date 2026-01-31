Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto hoy, sábado 31 de enero de 2026: números ganadores

Este sábado 31 de enero de 2026, miles de apostadores en Colombia siguen atentos a los sorteos de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y Baloto con Revancha, que ponen en juego premios multimillonarios y mantienen viva la expectativa de quienes buscan transformar su suerte en cuestión de segundos. Los juegos se realizan bajo estrictos protocolos de transparencia y sus resultados pueden seguirse en tiempo real a través de canales oficiales de televisión y plataformas digitales.



La Lotería de Boyacá ofrece un premio mayor de $15.000 millones, mientras que la Lotería del Cauca sortea $8.000 millones y Baloto acumula $19.600 millones en el premio principal. Cada sorteo mantiene la tradición de cientos de miles de jugadores que participan semanalmente, revisan los resultados en vivo y esperan ser los próximos ganadores de los grandes premios.



Resultados de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá celebra su sorteo semanal desde Tunja, con un premio mayor de $15.000 millones, consolidándose como uno de los juegos de azar más esperados del país. La transmisión se realiza EN VIVO por Canal Trece y plataformas digitales oficiales, lo que permite a los apostadores conocer los números ganadores de inmediato.



Número ganador: 8769

8769 Serie: 402

Además del premio mayor, el sorteo ofrece varios incentivos secundarios:



Premio Fortuna: $1.000 millones

Premio Alegría: $400 millones

Premio Ilusión: $300 millones

Premio Esperanza: $100 millones

Premio Berraquera: $50 millones

Premio Optimismo: $20 millones

Premio Valentía: $10 millones

Resultados de la Lotería del Cauca

Desde Popayán, la Lotería del Cauca realiza su sorteo semanal con un premio mayor de $8.000 millones, seguido por miles de apostadores en distintas regiones. La transmisión oficial se sigue por Canal 1, Telepacífico y plataformas digitales autorizadas.



Número ganador: 4554

Serie: 11

El plan de premios incluye, además del premio principal, múltiples premios secos y aproximaciones:



Premio seco: $300.000.000

Segundo premio seco: $200.000.000

Tercer premio seco: $100.000.000

Cuarto premio seco: $100.000.000

Quinto premio seco: $50.000.000

Sexto premio seco: $50.000.000

Séptimo premio seco: $50.000.000

29 premios secos del 8 al 36: $10.000.000 cada uno

Resultados Baloto y Revancha

Baloto y Revancha realizan su sorteo nocturno este sábado, consolidándose como los juegos de azar más seguidos del país. La transmisión se lleva a cabo EN VIVO alrededor de las 11:00 p.m. por los canales oficiales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Baloto



Números: 16 - 26 - 11 - 09 - 06

16 - 26 - 11 - 09 - 06 Superbalota: 09

Revancha



Números: 08 - 20 - 12 - 24 - 36

08 - 20 - 12 - 24 - 36 Superbalota: 04

Para participar, el apostador selecciona cinco números entre el 1 y el 43 y una Superbalota entre el 1 y el 16. La modalidad Revancha se activa automáticamente con el mismo tiquete, pero tiene un acumulado y costo independientes.



Recomendaciones para reclamar premios

Las entidades recuerdan que los premios solo se pueden reclamar con el billete o tiquete original y deben verificarse previamente en los canales oficiales:



Premios menores: pueden cobrarse en puntos autorizados.

Premios mayores: se reclaman directamente ante la entidad administradora correspondiente.

Todos los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes y cuentan con un plazo máximo para su reclamación.



Con estos sorteos de este sábado 31 de enero de 2026, las principales loterías del país mantienen viva la expectativa de miles de colombianos que cada fin de semana confían en la suerte.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co