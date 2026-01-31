En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Boyacá, sábado 31 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Lotería de Boyacá, sábado 31 de enero de 2026: números ganadores

La Lotería de Boyacá realiza este sábado 31 de enero de 2026 su sorteo semanal, con un premio mayor de $15.000 millones que mantiene la expectativa de miles de jugadores en todo el país.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 31 de ene, 2026
Resultados de Lotería de Boyacá
Resultados de Lotería de Boyacá
ARCHIVO- GETTY IMAGES

La Lotería de Boyacá realiza este sábado 31 de enero de 2026 su sorteo semanal y mantiene la expectativa de miles de jugadores en todo el país, que siguen atentos la transmisión oficial con la esperanza de conocer si la suerte acompaña su billete. Este tradicional juego de azar continúa consolidándose como uno de los más importantes del mercado nacional gracias a su trayectoria y a su atractivo plan de premios.

Durante la jornada de hoy, el sorteo se desarrolla bajo estrictos protocolos de transparencia y es transmitido en la noche de este sábado. Los interesados pueden seguirlo EN VIVO a través del Canal Trece y de las plataformas digitales oficiales de la Lotería de Boyacá, como Facebook Live y YouTube, lo que permite un acceso amplio y oportuno a la información oficial.

En esta edición, la Lotería de Boyacá pone nuevamente en juego un premio mayor de $15.000 millones, una de las bolsas más atractivas del país, que cada semana motiva la participación de miles de colombianos en diferentes regiones.

Resultados EN VIVO de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 31 de enero de 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial del sorteo de esta noche, se confirman los números ganadores correspondientes a la edición de hoy:

  • Número ganador: por definir
  • Serie: por definir

Los resultados oficiales son publicados únicamente a través de los canales autorizados de la Lotería de Boyacá y son los únicos válidos para efectos de verificación y cobro de premios. Se recomienda a los jugadores contrastar siempre la información en fuentes oficiales.

Premios adicionales de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor, el sorteo de este sábado mantiene la estructura tradicional de premios secos, que amplía las posibilidades de ganar:

  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: $400.000.000
  • Premio Ilusión: $300.000.000
  • Premio Esperanza: $100.000.000
  • Premio Berraquera: $50.000.000
  • Premio Optimismo: $20.000.000
  • Premio Valentía: $10.000.000

Esta variedad de premios refuerza el atractivo del sorteo y lo convierte en una opción recurrente para los apostadores.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

Para reclamar un premio, los ganadores deben conservar el billete original en buen estado y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales.

  • Premios menores: pueden cobrarse en puntos autorizados o canjearse por un billete para el próximo sorteo.
  • Premios secos entre $2 millones y $6 millones: requieren diligenciar el formato oficial, presentar copia de la cédula, RUT y registrar la huella.
  • Premios superiores a $10 millones: se reclaman exclusivamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, en Tunja.

Con este nuevo sorteo semanal, la Lotería de Boyacá mantiene viva una tradición que, sábado tras sábado, convoca a miles de colombianos que confían en la suerte y siguen atentos a los resultados oficiales.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

