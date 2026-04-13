Resultados Lotería de Cundinamarca hoy, lunes 13 de abril de 2026: los números ganadores

En la noche de este lunes se realiza una nueva edición del sorteo de la Lotería de Cundinamarca, uno de los juegos de azar más tradicionales en Colombia. Cada semana, miles de jugadores siguen de cerca este evento con la esperanza de acertar la combinación ganadora y acceder a alguno de los premios disponibles.



La jornada se desarrolla bajo estrictos controles de seguridad y supervisión, con el objetivo de garantizar la transparencia en cada una de las extracciones. Como es habitual, la transmisión se realiza EN VIVO en horario nocturno a través de los canales oficiales y plataformas digitales, lo que permite a los participantes seguir paso a paso el desarrollo del sorteo y verificar los resultados en tiempo real.



Resultados de la Lotería de Cundinamarca, lunes 13 de abril de 2026

Tras concluir el sorteo de esta jornada, se publican los resultados oficiales correspondientes:



Número ganador:

Serie:

Las autoridades del juego recomiendan a los apostadores validar sus billetes únicamente con la información difundida en canales oficiales. Asimismo, insisten en la importancia de conservarlos en buen estado, ya que constituyen el único soporte válido para reclamar premios.



Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

El sorteo de la Lotería de Cundinamarca se destaca por su amplio esquema de incentivos, encabezado por un premio mayor de 2.000 millones de pesos. A esto se suman diferentes categorías que amplían significativamente las oportunidades de ganar:



Mega Seco “El Tunjo de Oro”: $300.000.000

Seco “La Guaca Secreta”: $100.000.000

Cinco secos de: $20.000.000

Quince secos de: $10.000.000

Treinta y dos secos de: $6.000.000

Es importante tener en cuenta que estos valores corresponden al pago por fracción, por lo que el monto total del premio dependerá de la cantidad de fracciones adquiridas por cada jugador.



¿Cómo participar y reclamar premios?

Los interesados en participar pueden adquirir sus billetes en puntos de venta autorizados en todo el país o mediante plataformas digitales habilitadas. En todos los casos, es fundamental verificar que el billete contenga la información correcta antes del sorteo.

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Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el billete original en buen estado junto con su documento de identidad. En el caso de premios mayores, el proceso incluye requisitos adicionales establecidos por la normativa vigente, así como la aplicación de las retenciones legales correspondientes.

Con este nuevo sorteo del lunes 13 de abril de 2026, la Lotería de Cundinamarca continúa consolidándose como una de las principales alternativas de juego en Colombia, manteniendo viva la ilusión de miles de apostadores que cada semana esperan convertirse en los próximos ganadores.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co