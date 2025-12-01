Resultados Lotería de Cundinamarca último sorteo, lunes 1 de diciembre de 2025: números ganadores

La noche del lunes 1 de diciembre de 2025, la Lotería de Cundinamarca llevará a cabo una nueva edición de su tradicional sorteo, ofreciendo un atractivo premio mayor de 6.000 millones de pesos, además de múltiples premios secos adicionales. La transmisión oficial comenzará a las 10:25 p. m. y podrá seguirse en vivo en las plataformas digitales oficiales de la entidad, como Facebook y YouTube. Este sorteo coincide con otros juegos de azar nacionales, entre ellos la Lotería del Tolima, Baloto y Revancha, que tradicionalmente se realizan los lunes en Colombia.



Este juego de azar, administrado por el departamento de Cundinamarca, ofrece a los participantes la posibilidad de adquirir billetes tanto en modalidad física como digital. Quienes prefieran el formato tradicional pueden comprar sus billetes en puntos autorizados, mientras que los usuarios digitales pueden hacerlo a través del portal oficial, que redirige a plataformas seguras como Paga Todo Virtual, LotiColombia y Lottired.

Para jugar en línea, el proceso es sencillo: registrarse en la plataforma, elegir la modalidad de juego, seleccionar el número y la fracción deseada, realizar el pago electrónico y conservar el comprobante digital que confirma la participación.



Resultados Lotería de Cundinamarca lunes 1 de diciembre de 2025

En el sorteo más reciente, realizado el lunes 24 de noviembre de 2025, el premio mayor de 6.000 millones de pesos correspondió al número 4801 de la serie 009.

La Lotería de Cundinamarca recomienda consultar siempre los resultados en sus canales oficiales, como su página web y redes sociales verificadas, para evitar fraudes o información falsa.



Plan de premios

Además del premio mayor, la Lotería de Cundinamarca distribuye numerosos premios secos que incrementan las posibilidades de ganar. El plan de premios incluye:



Un premio seco de 100 millones de pesos

Un premio de 50 millones

Cinco premios de 20 millones

Quince premios de 10 millones

Treinta y dos premios de 6 millones

Estos incentivos hacen que el sorteo sea atractivo para miles de jugadores en todo el país.



Cómo participar en la Lotería de Cundinamarca

La participación puede realizarse de manera presencial o virtual. Para quienes optan por la modalidad digital, el procedimiento es el siguiente:



Ingresar al sitio web oficial de la Lotería de Cundinamarca. Seleccionar alguna de las plataformas habilitadas para la venta virtual, como Paga Todo Virtual, LotiColombia o Lottired. Crear una cuenta o iniciar sesión si ya está registrado. Dirigirse a la sección de juegos de lotería y elegir la Lotería de Cundinamarca. Escoger la modalidad de juego: automática o manual. Indicar la cantidad de fracciones del billete que desea comprar. Confirmar el número seleccionado. Realizar el pago mediante la plataforma de pagos electrónicos (PSE).

Al finalizar el proceso, el sistema emitirá un comprobante digital que debe conservarse, ya que es el documento válido para reclamar cualquier premio en caso de resultar ganador.



¿Qué hacer si gana?

Si el jugador resulta ganador, debe verificar los números publicados oficialmente y conservar en buen estado el billete físico o el comprobante digital. Para reclamar el premio, debe acudir al canal oficial correspondiente, siguiendo las disposiciones establecidas por la entidad. Los premios mayores requieren trámites adicionales, como la presentación del documento de identidad y el cumplimiento de requisitos fiscales.



La Lotería de Cundinamarca no solo ofrece entretenimiento y la posibilidad de obtener grandes premios, sino que también destina recursos al sector salud del departamento, contribuyendo al bienestar social. Cada sorteo semanal combina diversión con responsabilidad, fortaleciendo programas que benefician a la comunidad.



El próximo sorteo está programado para el lunes 8 de diciembre de 2025, a las 10:25 p. m. Los interesados pueden adquirir sus billetes en puntos físicos o plataformas digitales autorizadas. Participar no solo brinda la oportunidad de ganar, sino también de apoyar una causa social que impacta positivamente en la región.

