Resultados Lotería de Manizales, Meta, Valle y Baloto hoy 7 de octubre de 2026

Las loterías de Manizales, Meta y Valle, junto con Baloto, realizan este miércoles 7 de octubre de 2026 nuevos sorteos en Colombia. Estos juegos de suerte y azar entregan diferentes premios a los participantes que aciertan las combinaciones establecidas en cada jornada.

Los jugadores están atentos a los números ganadores de los cuatro sorteos de este miércoles, que se realizan durante la noche y cuyos resultados se conocen después de las respectivas extracciones.

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Resultado Lotería de Manizales hoy 7 de octubre

La Lotería de Manizales realiza este miércoles su sorteo número 4976, con un premio mayor de $2.600 millones, de acuerdo con la programación reportada para esta jornada. El número ganador y la serie están pendientes a esta hora.



Número ganador: pendiente

Serie: pendiente

Resultado Lotería del Meta hoy 7 de octubre

La Lotería del Meta, conocida como “La Llanerita de los Colombianos”, también realiza este miércoles un nuevo sorteo.



La jornada corresponde al sorteo número 3319, que tiene un premio mayor de $1.800 millones. El número ganador y la serie todavía están pendientes.



Número ganador: pendiente

Serie: pendiente

Resultado Lotería del Valle hoy 7 de octubre

La Lotería del Valle realiza este miércoles 7 de octubre el sorteo número 4869. La entidad confirma que la jornada se lleva a cabo a las 10:30 p. m. y se transmite en vivo por Telepacífico.



Para este sorteo, el premio mayor es de $9.000 millones.



Número ganador: pendiente

Serie: pendiente

La Lotería del Valle señala además que la fracción tiene un valor de $6.000 y el billete completo cuesta $18.000.

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Resultado de Baloto y Revancha hoy 7 de octubre

Los números ganadores de Baloto



Números ganadores:

Súper Balota: pendiente

Los números ganadores de Revancha

Números ganadores:

Súper Balota: pendiente