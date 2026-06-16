Resultados de Caribeña Día hoy, martes 16 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Una nueva jornada de Caribeña Día se realiza este martes 16 de junio de 2026. Miles de apostadores en Colombia permanecen atentos al desarrollo del sorteo para conocer la combinación favorecida y verificar si los números registrados en sus comprobantes coinciden con el resultado oficial del día.

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Como ocurre en cada edición, los resultados son divulgados a través de los canales autorizados una vez finaliza el proceso de extracción y validación. Las autoridades recomiendan consultar la información únicamente mediante fuentes oficiales y conservar el tiquete original en buen estado para cualquier eventual trámite de reclamación.

Resultados de Caribeña Día hoy, 16 de junio de 2026

Una vez concluya el sorteo correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: [POR ACTUALIZAR]

[POR ACTUALIZAR] Quinta cifra: [POR ACTUALIZAR]



Los resultados serán publicados por el operador autorizado después de finalizar la extracción y la verificación correspondiente.



¿A qué hora juega Caribeña Día?

Caribeña Día realiza sorteos todos los días del año, incluidos domingos y festivos.

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La extracción oficial se lleva a cabo aproximadamente a las 2:30 p. m., horario en el que se define la combinación ganadora de cada jornada. Una vez termina el procedimiento, los resultados quedan disponibles para consulta a través de los canales habilitados por el operador.

La frecuencia diaria del sorteo permite a los participantes conocer rápidamente el desenlace de sus apuestas y verificar si obtuvieron algún premio.

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¿Cómo funciona Caribeña Día?

La mecánica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de la apuesta.

Dependiendo de la modalidad elegida, los participantes pueden optar por acertar la combinación completa o algunas de sus cifras. El sistema también incorpora una quinta cifra que hace parte de determinadas modalidades contempladas por el operador.

Las apuestas pueden realizarse en puntos de venta autorizados y en plataformas habilitadas para la comercialización de juegos de suerte y azar en Colombia.

Modalidades de apuesta disponibles

Caribeña Día contempla diferentes opciones de participación que permiten acceder a distintos niveles de premio:

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Cuatro cifras directo.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Pata (dos últimas cifras).

Uña (última cifra).

Cada modalidad cuenta con condiciones específicas de acierto y pago, definidas previamente por el reglamento del juego.

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Día?

Las personas que resulten favorecidas deben conservar el comprobante original en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones que puedan afectar su validez.

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Generalmente, para realizar el cobro se requiere:

Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos exigidos para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos pueden requerir trámites adicionales directamente ante las oficinas habilitadas por el operador.

Asimismo, los pagos están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes para los juegos de suerte y azar en Colombia.

Recomendaciones para verificar los resultados

Los operadores recomiendan revisar cuidadosamente la información registrada en el comprobante antes de abandonar el punto de venta y conservarlo hasta confirmar el resultado oficial del sorteo.

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También aconsejan consultar los números ganadores únicamente mediante canales autorizados y evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería para prevenir posibles inconvenientes relacionados con la validación de premios.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que verificó los datos publicados por los operadores autorizados.