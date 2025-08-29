Resultados Lotería de Medellín, Santander y Risaralda: premios último sorteo viernes 29 de agosto.

Como es costumbre cada viernes, las loterías de Medellín, Risaralda y Santander llevaron a cabo sus tradicionales sorteos nocturnos, en los cuales se ofrecieron atractivos premios encabezados por sus respectivos acumulados del premio mayor. Las transmisiones oficiales de este viernes 29 de agosto se realizaron a través de sus canales regionales: Teleantioquia para la Lotería de Medellín, Telecafé para la Lotería del Risaralda y el Canal TRO para la Lotería de Santander. Asimismo, los sorteos estuvieron disponibles en vivo mediante plataformas digitales como YouTube y Facebook Live, facilitando que los apostadores siguieran el desarrollo del evento desde cualquier lugar.



Resultados Lotería de Medellín sorteo 4798

En su edición número 4798, la Lotería de Medellín entregó un premio mayor de $16.000 millones. Reconocida como una de las loterías más tradicionales de Colombia, su esquema de juego se basa en la selección de un número de cuatro cifras acompañado por una serie específica. Estos son los números ganadores del sorteo de hoy:

Números ganadores:

Serie:

Plan de premios Lotería de Medellín

Además del premio mayor, los jugadores cuentan con la oportunidad de ganar mediante diversas categorías adicionales, conocidas como premios secos, que otorgan recompensas en diferentes valores. Asimismo, se entregan premios por aproximaciones al número ganador, lo que incrementa las posibilidades de recibir algún tipo de incentivo económico.

1 premio seco de $1.000 millones

3 premios secos de $700 millones

5 premios secos de $100 millones

5 premios secos de $50 millones

10 premios secos de $20 millones

15 premios secos de $10 millones

Resultados Lotería del Risaralda sorteo 2912

La Lotería del Risaralda celebró su sorteo número 2912 este viernes 29 de agosto, entregando un premio mayor de $2.333 millones. Esta tradicional lotería ha ampliado su plan de premios con modalidades especiales que buscan atraer a distintos perfiles de apostadores. Estos son los números ganadores:



Números ganadores:

Serie:

Entre las alternativas que ofrece se destacan sorteos temáticos como Escalera Millonaria, Compra Auto, Pa’l Negocio, entre otros, los cuales otorgan premios fijos de alto valor y se han consolidado como parte del atractivo habitual del juego.

Plan de premios Lotería del Risaralda

Premio mayor: $2.333 millones

Escalera millonaria: $45 millones

Compra Auto: $45 millones

Pa’ l Negocio: $40 millones

Seco Cafetero: $35 millones

Pa’ la Beca: $30 millones

Seco de Lujo: $25 millones

Seco de Paseo: $20 millones

Resultados Lotería de Santander sorteo 5033

De manera simultánea, la Lotería de Santander realizó su sorteo número 5033, en el cual se disputó un premio mayor de $10.000 millones. Esta lotería mantiene un formato tradicional basado en la selección de un número de cuatro cifras más una serie, complementado con varias categorías de premios secos que amplían las posibilidades de ganar. Estos son los resultados de hoy:

Números ganadores:

Serie:

El valor total entregado en cada sorteo incluye una variedad de premios intermedios, lo que permite que un mayor número de apostadores accedan a recompensas económicas.

Plan de premios Lotería de Santander

Premio mayor: $10.000.000.000

Premio seco de: $1.000.000.000

Premio seco de: $100.000.000

Premio seco de: $50.000.000

Premio seco de: $20.000.000

Premio seco de: $10.000.000

Premio seco de: $5.000.000

