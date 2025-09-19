Resultados Lotería de Santander del 19 de septiembre de 2025: números ganadores de este viernes

La Lotería de Santander, una de las más tradicionales y reconocidas en Colombia, celebró hoy viernes 19 de septiembre de 2025 su sorteo número 5036. Este evento, transmitido en vivo a las 11:00 p.m. por el canal regional TRO y por sus redes sociales oficiales, reunió a miles de apostadores que cada semana depositan su esperanza en los números de la suerte.

La Lotería de Santander es una empresa industrial y comercial del Estado, con más de 98 años de trayectoria, dedicada a la organización de juegos de azar con fines sociales. Su principal objetivo es generar recursos para el sistema de salud pública del departamento de Santander. Este sorteo semanal se ha convertido en una tradición para los habitantes de la región y para jugadores de todo el país.



Resultados Lotería de Santander 19 de septiembre EN VIVO

Noticias Caracol le cuenta los resultados de la Lotería de Santander para este viernes, 19 de septiembre de 2025.



Números ganadores: 5689

Serie: 171

¿Cómo se juega la Lotería de Santander?

Participar en la Lotería de Santander es sencillo. El jugador debe adquirir un billete que contiene:



Un número principal de cuatro cifras.

Una serie adicional que identifica el conjunto de billetes.

Tres fracciones numeradas del 1 al 3 (pueden comprarse individualmente o en conjunto).

Para ganar el premio mayor, se debe acertar tanto el número como la serie. También existen múltiples premios secundarios o “secos”, así como aproximaciones que permiten obtener ganancias incluso si no se acierta el número completo. El billete completo tiene un valor de $18.000 pesos colombianos, mientras que cada fracción cuesta $6.000 pesos. Esta estructura permite que los jugadores participen según sus posibilidades económicas, aumentando sus oportunidades al adquirir más fracciones.



Otros premios en la Lotería de Santander

Además del premio mayor, que es de 6.000 millones de pesos, la Lotería de Santander cuenta con más premios. Se los compartimos:



Premio mayor: $6.000.000.000

3 premios secos de $300.000.000

4 premios secos de $200.000.000

7 premios secos de $100.000.000

20 premios secos de $50.000.000

20 premios secos de $20.000.000

30 premios secos de $10.000.000

Además, se otorgan premios por aproximaciones, como:



Mayor invertido

Tres primeras cifras

Tres últimas cifras

Dos primeras cifras

Dos últimas cifras

Combinaciones con serie

Estas aproximaciones permiten que más jugadores tengan oportunidad de ganar, incluso si no aciertan el número completo.



¿Dónde se compra el boleto?

Los billetes de la Lotería de Santander pueden adquirirse en:



Puntos de venta físicos autorizados en todo el país.

Máquinas de chance de LotiColombia.

Oficinas de Efecty, Codesa y PagaTodo.

Plataformas digitales como Lottired, Lottorent y el sitio web oficial de la Lotería de Santander.

Además, la entidad ha lanzado una aplicación móvil que permite comprar billetes desde dispositivos Android e iOS, facilitando el acceso a los sorteos desde cualquier lugar.



¿Cómo reclamar el premio?

El proceso de reclamación depende del monto ganado:



Premios menores a $3.000.000: pueden reclamarse en agencias distribuidoras autorizadas o directamente con el lotero de confianza.

Premios superiores a $3.000.000: deben reclamarse en las oficinas de la Lotería de Santander, ubicadas en Calle 36 No. 21-16, Bucaramanga. Es necesario presentar el billete original en buen estado y un documento de identificación válido.

Para facilitar el proceso, se recomienda contactar previamente a la entidad por teléfono (6076852902 ext. 221) o correo electrónico (despachos@loteriasantander.gov.co). Tenga en cuenta, además, que los premios están sujetos a deducciones legales:



17% de impuesto a ganadores, destinado a la Secretaría de Salud de Santander.

20% de retención en la fuente, si el premio supera las 48 UVT (equivalente a $2.390.352 en 2025).

Los premios inferiores a ese monto solo están sujetos al impuesto del 17%.

Los billetes premiados tienen una vigencia de un año desde la fecha del sorteo. Si no se reclama el premio dentro de ese plazo, el valor se transfiere al sistema de salud colombiano. De otro lado, la Lotería de Santander garantiza la transparencia de sus sorteos mediante:



Vigilancia permanente de las balotas y máquinas baloteras.

Sorteos de prueba antes de cada evento.

Presencia de autoridades como Coljuegos, representantes de la alcaldía y delegados de la empresa.

Uso de guantes quirúrgicos y cámaras durante la extracción de balotas.

