Resultados Lotería del Cauca, sábado 31 de enero de 2026: ¿es uno de los ganadores?

Cada sábado, la Lotería del Cauca convoca la atención de miles de apostadores en el suroccidente del país y en otras regiones de Colombia. Hoy, sábado 31 de enero de 2026, el tradicional sorteo se realiza nuevamente con un atractivo premio mayor de $8.000 millones, una cifra que mantiene viva la ilusión de quienes confían en la suerte semana tras semana.



Este juego de azar, con sede en Popayán, continúa consolidándose como uno de los más representativos del calendario nacional gracias a su trayectoria y a su amplio plan de premios, que permite repartir importantes incentivos más allá del número principal.

Durante la jornada de hoy, el sorteo se desarrolla bajo estrictos protocolos de control y supervisión, con el fin de garantizar la transparencia del proceso. La transmisión oficial se realiza en la noche de este sábado y puede seguirse EN VIVO a través de Canal 1, Telepacífico y de las plataformas digitales oficiales de la Lotería del Cauca, como Facebook Live y YouTube.

Además del atractivo del premio mayor, la Lotería del Cauca mantiene una estructura de premios diseñada para ampliar las posibilidades de ganar, lo que explica por qué este sorteo semanal figura entre los más consultados por los apostadores en Colombia.



Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 31 de enero de 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial del sorteo, se confirman los números ganadores correspondientes a la edición de hoy. Los resultados son los siguientes:



Número ganador: por definir

Serie: por definir

La Lotería del Cauca recuerda que los únicos resultados válidos son aquellos publicados a través de sus canales oficiales. Se recomienda a los jugadores verificar siempre la información antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



Premios adicionales de la Lotería del Cauca

Para este sorteo, la entidad pone en juego un premio mayor de $8.000 millones, acompañado de un robusto plan de premios secos que incrementa las opciones de resultar ganador. Entre los principales incentivos se destacan:



Premio seco: $300.000.000

Segundo premio seco: $200.000.000

Tercer premio seco: $100.000.000

Cuarto premio seco: $100.000.000

Quinto premio seco: $50.000.000

Sexto premio seco: $50.000.000

Séptimo premio seco: $50.000.000

29 premios secos del 8 al 36: $10.000.000 cada uno

Esta distribución permite que un mayor número de participantes pueda acceder a premios significativos.



¿Cómo se juega la Lotería del Cauca?

Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie, y puede adquirirse completo o en fracciones, lo que facilita la participación de jugadores con distintos presupuestos. El premio mayor se obtiene al acertar exactamente el número y la serie ganadora, mientras que los premios secos y las aproximaciones reconocen aciertos parciales según el plan de premios establecido.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Cauca?

Para reclamar un premio, los ganadores deben conservar el billete o fracción en buen estado y verificar que los datos coincidan con los resultados oficiales.



Premios mayores: se reclaman directamente ante la Lotería del Cauca, cumpliendo los requisitos legales vigentes.

se reclaman directamente ante la Lotería del Cauca, cumpliendo los requisitos legales vigentes. Premios menores: pueden cobrarse a través de distribuidores y loteros autorizados.

Con este nuevo sorteo de hoy, sábado 31 de enero de 2026, la Lotería del Cauca mantiene viva una tradición que, cada semana, despierta la expectativa de miles de colombianos que confían en que la suerte pueda sonreírles.



