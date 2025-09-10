Resultados Lotería del Meta del último sorteo del miércoles 10 de septiembre: los números ganadores

Publicidad
Este miércoles 10 de septiembre de 2025 se lleva a cabo una nueva edición del sorteo de la Lotería del Meta, como parte de su programación habitual. Reconocida por su trayectoria a nivel nacional, esta lotería ofrecerá un premio mayor de $1.800 millones, acompañado de una amplia variedad de premios secos, que conforman en total una bolsa de $7.200 millones en premios.
El sorteo se realizará a las 10:30 p. m., en simultáneo con los sorteos de la Lotería del Valle y la Lotería de Manizales, convirtiendo la jornada en una fecha clave para los seguidores de los juegos de azar en Colombia.
El evento contará, como es costumbre, con la supervisión de autoridades oficiales y el respaldo de sistemas automatizados, que aseguran la transparencia y fiabilidad del proceso. Los resultados podrán seguirse en vivo a través de:
Una vez finalizado el sorteo, los resultados también estarán disponibles en plataformas asociadas como Lottired y LotiColombia, permitiendo a los jugadores verificar sus números desde cualquier punto del país.
Además del acumulado principal, la Lotería del Meta ofrece múltiples premios secos, que aumentan las posibilidades de ganar. Según el plan de premios actual, la distribución es la siguiente:
Este sistema también contempla premios por aproximaciones, permitiendo que más jugadores resulten beneficiados en cada edición del sorteo.
Para jugar, es necesario ser mayor de edad y residir en Colombia. El billete completo tiene un costo de $9.000 e incluye tres fracciones; también se puede adquirir una sola fracción por $3.000.
Cada billete contiene un número de cuatro cifras (0000 a 9999) y una serie. Para ganar el premio mayor, ambas deben coincidir exactamente con el resultado del sorteo.
Los billetes pueden adquirirse:
Los resultados oficiales estarán disponibles en los siguientes canales:
Si su número y serie coinciden con los del premio mayor, deberá presentar:
El plazo para reclamar el premio es de 12 meses a partir de la fecha del sorteo. Después de este periodo, el derecho al premio caduca de forma definitiva.
