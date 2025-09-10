Resultados Lotería del Meta del último sorteo del miércoles 10 de septiembre: los números ganadores

Este miércoles 10 de septiembre de 2025 se lleva a cabo una nueva edición del sorteo de la Lotería del Meta, como parte de su programación habitual. Reconocida por su trayectoria a nivel nacional, esta lotería ofrecerá un premio mayor de $1.800 millones, acompañado de una amplia variedad de premios secos, que conforman en total una bolsa de $7.200 millones en premios.

El sorteo se realizará a las 10:30 p. m., en simultáneo con los sorteos de la Lotería del Valle y la Lotería de Manizales, convirtiendo la jornada en una fecha clave para los seguidores de los juegos de azar en Colombia.



Transmisión y transparencia

El evento contará, como es costumbre, con la supervisión de autoridades oficiales y el respaldo de sistemas automatizados, que aseguran la transparencia y fiabilidad del proceso. Los resultados podrán seguirse en vivo a través de:



Facebook Live oficial de la Lotería del Meta

Canal Trece

Página web oficial de la Lotería

Una vez finalizado el sorteo, los resultados también estarán disponibles en plataformas asociadas como Lottired y LotiColombia, permitiendo a los jugadores verificar sus números desde cualquier punto del país.



Resultados del sorteo del 10 de septiembre de 2025

Número ganador: 5951

Serie ganadora: 147

Plan de premios vigente

Además del acumulado principal, la Lotería del Meta ofrece múltiples premios secos, que aumentan las posibilidades de ganar. Según el plan de premios actual, la distribución es la siguiente:

1 premio seco de $300 millones

1 premio seco de $200 millones

3 premios secos de $100 millones

7 premios secos de $50 millones

10 premios secos de $20 millones

20 premios secos de $10 millones

Este sistema también contempla premios por aproximaciones, permitiendo que más jugadores resulten beneficiados en cada edición del sorteo.



¿Cómo participar en la Lotería del Meta?

Para jugar, es necesario ser mayor de edad y residir en Colombia. El billete completo tiene un costo de $9.000 e incluye tres fracciones; también se puede adquirir una sola fracción por $3.000.



Cada billete contiene un número de cuatro cifras (0000 a 9999) y una serie. Para ganar el premio mayor, ambas deben coincidir exactamente con el resultado del sorteo.

Los billetes pueden adquirirse:

Presencialmente en puntos autorizados como supermercados, droguerías y tiendas.

En línea, a través de portales habilitados por la entidad. Estas plataformas permiten elegir el número (o recibir uno aleatorio), pagar con seguridad y recibir confirmación digital.

¿Qué hacer si resulta ganador?

Los resultados oficiales estarán disponibles en los siguientes canales:



Facebook oficial de la Lotería del Meta

Transmisión en vivo por Canal Trece

Plataformas como Lottired y LotiColombia

Puntos de venta físicos

Si su número y serie coinciden con los del premio mayor, deberá presentar:



El billete original en buen estado, sin tachones ni daños

El documento de identidad

El plazo para reclamar el premio es de 12 meses a partir de la fecha del sorteo. Después de este periodo, el derecho al premio caduca de forma definitiva.



Recomendaciones para los apostadores

Consulte siempre los resultados a través de canales oficiales.

No comparta información personal ni imágenes del billete en redes o sitios no verificados.

Conserve su billete en un lugar seguro, independientemente del resultado.

Si jugó en línea, revise su correo electrónico, donde podría recibir una notificación automática en caso de ganar.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO